【詐騙服務費】3名清潔商涉就商場地板保養工程詐騙350萬元　遭廉署落案起訴

廉政公署昨日(17日)落案起訴一名清潔公司前經理及兩名清潔分判商的營運者，控告他們涉嫌就4個商場的地板保養工程，詐騙服務費用共約350萬元，以及處理從該勾當中獲得的犯罪得益共逾300萬元。各被告獲廉署准予保釋，將於明日(19日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



3名被告分別是陳沛然(52歲)，增力服務有限公司(增力)前營運經理；林志華(46歲)及朱德榮(47歲)，駿華服務有限公司(駿華)營運者。陳沛然及林志華同被控2項欺詐罪罪名；林志華與朱德榮同被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。



增力是一間清潔公司，為其同系公司啟勝管理服務有限公司管理的住宅屋苑、辦公室和商場提供清潔服務。案發時陳沛然是增力的營運經理，負責監察由啟勝管理的4個商場的清潔合約，亦會向增力推薦分判商施行地板保養工程。駿華經由陳沛然介紹，於2011年成為增力的清潔分判商，而林志華及朱德榮是駿華的營運者，及該公司銀行戶口的授權簽署人。



其中2項控罪指，陳沛然及林志華涉嫌於2015年1月19日至2017年7月24日期間，虛假地表示駿華已為上述4個商場施行「翻新大理石地板」的保養工程，並意圖詐騙而誘使增力及啟勝支付該些保養工程的有關費用，而導致陳沛然及林志華獲得利益，及或增力及啟勝蒙受不利。據悉有關保養工程涉及服務費用共逾350萬元。

餘下一項控罪指林志華及朱德榮涉嫌於2015年1月19日至2017年6月29日期間，知道或有合理理由相信駿華的銀行帳戶內合共逾300萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍一同串謀處理該財產。

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責任編輯：蘇文軒