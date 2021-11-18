【食物安全】匈牙利和意大利部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 匈牙利和意大利部分地區H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食物安全中心今日（18日）宣布，因應匈牙利農業部及世界動物衞生組織分別通報，指匈牙利巴奇──基什孔州及意大利倫巴第地區布雷西亞省爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，香港目前與匈牙利只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從匈牙利進口約730公噸冷藏禽肉，以及從意大利進口約770公噸冷藏禽肉及約77,000隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡匈牙利和意大利當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津