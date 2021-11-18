【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　男途人稱被告刺傷男事主後表現瘋狂

▲ 途人高縫（右）今於高等法院作供。（林育慧攝）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（18日）於高等法院續審。目擊事發經過的男途人今供稱，他目擊被告持刀刺向男事主，其後遭人群包圍時，形容被告「愈圍住佢，佢個人愈瘋狂，因為佢反抗，不受控咁」。

2019年11月3日案發當晚在場目睹事發經過的途人高縫今供稱，他當晚在太古城中心外初次見到被告陳真（50歲）與其中3名傷者時，4人已非常接近，其後高目擊被告以右手持刀，刺向男事主，隨後再先後襲擊兩名女事主，被告其後被人群包圍。高形容被告「愈圍住佢，佢個人愈瘋狂，因為佢反抗，不受控咁。」高其後與妻子會合，再看見趙家賢半坐在地上，用手掩著頭部左邊，後來才見有防暴警員到場。

辯方盤問高時問及高有否看見女事主拉著被告，高表示他到場時，被告已用刀刺傷男事主，同時兩名女事主站在一旁，並無參與糾纏，因此他不知道女事主曾否拉著被告。

▲ 太古城中心高級物業助理陳家盛。（林育慧攝）

另外，太古城中心高級物業助理陳家盛則供稱，他於事發時聽到趙家賢問被告為何打人，被告則回應他「我唔係打人，我係打狗」，隨即便有人辱罵被告，被告亦開始變得激動，陳於是應趙的要求，將被告推到一旁，惟被告突然發難掙脫，趙便上前擁著被告，但亦遭被告掙脫，被告隨即便咬甩趙的左耳。陳又指，他並沒有嗅到被告身上有酒氣。

控方今已完成舉證，案件明（19日）續審。

涉案被告陳真（50歲）被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝