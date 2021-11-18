  • 25°C
香港時間 : 20211118日 (週四) 15:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收回物業】龍鼓灘貨倉被搜出改裝快艇　業主劉業強家族入稟要求租客交回物業

社會 15:07 2021/11/18

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

龍鼓灘貨倉被搜出改裝快艇，業主劉業強家族入稟要求租客交回物業。（資料圖片）

警方早前聯同各部門加強打擊非法走私及非法入境行動，並於屯門龍鼓灘稔灣徑1貨倉用地，搗破1個藏有懷疑走私用快艇及配備。貨倉用地業主、鄉議局主席劉業強家族及公司，日前入稟高等法院，指業主違反租約條款，於貨倉藏有危險品及用作非法用途，要求交回物業及禁制租客繼續佔用有關用地。

原告大華發企業有限公司、劉天生祖司理劉業強、劉母劉吳妹珠、以及劉的兩名胞妹劉麗華、劉麗芬及永同益置業有限公司；答辯人龍子投資有限公司。

入稟狀指，原告分別持有屯門龍鼓灘稔灣徑多個地段（下稱6個物業），並於2021年1月，分別與答辯人就該6個物業，簽訂為期2年的租賃協議。

原告指協議條款訂明，物業只能用作貨倉用途，並不能儲存任何危險物品，所有法律責任均由租客負責。租約條款亦訂明租客不能將物業用作任何非法用途，若違反有關條款，業主可取消有關租約。

入稟狀指，警方於2021年10月24日，於佔地10萬呎貨倉進行打擊非法走私及非法入境行動，其間搜獲10艘快艇，其中7艘經改裝，其餘3艘正在改裝中，另有57個舷外引擎。當中最大艘快艇長15米、闊8米、高2.5米，並配置6個舷外引擎，最高時速等同陸上行車90公里時速。警方相信有關快艇及舷外引擎是用作走私貨物及販運人蛇來往香港及內地。

入稟狀續指，答辯人儲存有關快艇及舷外引擎危險物品已違反租賃協議，而根據《進出口條例》，有關快艇及舷外引擎亦屬違禁品。原告指答辯人使用有關快艇及舷外引擎以高速運送貨物或乘客，以逃避執法機關偵測，因此對乘客及海上使用者構成危害。

原告指於10月29日通知答辯人就其違反租約條款，要求14天內交回物業，惟答辯人拒絕交回。原告要求法庭頒令答辯人交回所涉物業，以及負責每月逾4萬至28萬租金損失，並禁制答辯人繼續佔有有關物業，以及用作非法用途。
 

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【入稟索償】物管經理涉挪用逾千萬公款　彩明苑法團入稟索償
今日 13:45
【入稟索償】物管經理涉挪用逾千萬公款　彩明苑法團入稟索償
【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月
今日 14:08
【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月
【死因研訊】21歲少女求醫3周後心肌炎離世　專家指抗生素無決定性治療作用
今日 14:16
【死因研訊】21歲少女求醫3周後心肌炎離世　專家指抗生素無決定性治療作用
【詐騙服務費】3名清潔商涉就商場地板保養工程詐騙350萬元　遭廉署落案起訴
今日 14:55
【詐騙服務費】3名清潔商涉就商場地板保養工程詐騙350萬元　遭廉署落案起訴
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　男途人稱被告刺傷男事主後表現瘋狂
今日 15:00
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　男途人稱被告刺傷男事主後表現瘋狂

你可能感興趣

【入稟索償】物管經理涉挪用逾千萬公款　彩明苑法團入稟索償
今日 13:45
【入稟索償】物管經理涉挪用逾千萬公款　彩明苑法團入稟索償
【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月
今日 14:08
【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月
【死因研訊】21歲少女求醫3周後心肌炎離世　專家指抗生素無決定性治療作用
今日 14:16
【死因研訊】21歲少女求醫3周後心肌炎離世　專家指抗生素無決定性治療作用
物業管理 龍鼓灘 香港 屯門 進出口 劉業強

最高瀏覽

【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
10:53 2021/11/17
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
【Chanel開箱】直播開箱$6250 Chanel倒數月曆　中伏雪姨崩潰：人生最錯今次
16:44 2021/11/17
【Chanel開箱】直播開箱$6250 Chanel倒數月曆　中伏雪姨崩潰：人生最錯今次
【集體跳樓】疑玩藍鯨遊戲「最後任務」　3小六女生校園集體跳樓重傷
12:31 2021/11/17
【集體跳樓】疑玩藍鯨遊戲「最後任務」　3小六女生校園集體跳樓重傷