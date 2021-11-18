【對抗濕疹】調查：2成患者因財政無法按醫生建議治療　團體促納生物製劑為資助藥物

▲ 香港過敏協會及「濕疹關注組」促請當局，將生物製劑納入安全網，讓有需要的濕疹患者得到適切治療。（受訪者提供）

濕疹纏身為不少人惡夢，本港約有10萬至15萬嚴重濕疹患者。「濕疹關注組」及「香港過敏協會」訪問216名患者，發現有76%受訪者每月花在濕疹治療及皮膚護理的開支平均近3,000元，不足1成人更花高達1萬元，有6成患者認為濕疹開支對經濟有壓力，甚至非常大壓力；組織強烈要求當局盡快將濕疹生物製劑納入資助藥物，減病人負擔。

「濕疹關注組」及「香港過敏協會」在今年10月中至11月初，就經濟負擔、藥物資助及治療建議問卷訪問216名相關會員，當中56％為18至40歲人士、16％為41至64歲人士，近8成人受濕疹影響5年以上。

調查發現，有76%受訪者每月花在濕疹治療及皮膚護理的開支平均近3,000元，而每5位受訪濕疹病人中，就有1人每月平均開支平均逾5,000元，更有6.1%人打逾1萬元；有1成7受訪病人坦言，相關開支佔月入5成或以上，63%患者認為，濕疹開支對經濟「有壓力」甚至「非常大壓大」，有近2成人更因經濟壓力經常無法使用主診醫生建議的治療。

治療方案上，僅1成7人自己或親友有接受過生物製劑治療，當中逾7成人認為，生物製劑「非常有效」或「有效」，8成7人認為衞生署皮膚科診所及醫管局轄下的公立醫院應全面引入生物製劑治療。

現時濕疹生物製劑已在全港超過60個國家及地區註冊包括澳洲、紐西蘭、日本、韓國、台灣，該濕疹生物製劑雖在2018年10月於香港註冊，惟仍未納入資助藥物，「濕疹關注組」形容有經濟困難的病人已等待超過3年，至今依然「有藥無錢用」；香港過敏協會及「濕疹關注組」促請當局，將生物製劑納入安全網，讓有需要的濕疹患者得到適切治療。

組織續指，英國皮膚科醫生協會研究發現，嚴重濕疹病人每周有19小時因病告假或無法專心上班，推算每名重症患者一年就有近100日喪失工作效能。根據政府統計處的最新數字，港人每月就業收入中位數為18,000元。

若每名嚴重濕疹患者每年有99日因病告假或帶病上班而無法專心工作，即有大約3個月不能履行職務，影響生產力。以全港15萬名重症濕疹病人推算，本港每年因嚴重濕疹所造成之社會生產力損失，或相等於81億元的經濟價值。

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記者：鄧凱文