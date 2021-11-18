【對抗濕疹】30歲女患者曾全身皮膚均是傷口　每月治療開支一度近3萬

▲ 香港過敏協會及「濕疹關注組」促請當局，將生物製劑納入安全網，讓有需要的濕疹患者得到適切治療。（受訪者提供）

濕疹纏身為不少人惡夢，青春期至30歲均受濕疹困擾的黃小姐，曾閃過輕生念頭，病發高峰期時試過除腳掌，全身皮膚都是傷口，連眼睛也張不開，每當伸直手腳，便會滲水滲血，其於治療濕疹上的開支每月一度接近3萬元。「濕疹關注組」及「香港過敏協會」訪問逾200名患者，發現有76%受訪者每月花在濕疹治療及皮膚護理的開支平均近3,000元，不足1成人更花高達1萬元，有6成患者認為濕疹開支對經濟有壓力，甚至非常大壓力。

任職銀行的黃小姐表示，曾看過中醫、西醫，但病情仍是反反覆覆，更試過持續了一年多全晚失眠，至2019年6月，她注射2劑生物製劑後痕癢已每小時遞減，濕疹傷口亦開始復原，不過她坦言，生物製劑連同中西藥、護膚油、保健品等開支，每月費用一度接近3萬元：

希望在政府打到 (生物製劑)，用成本價，多些資助。

約12歲的鄭小朋友亦在小三開始出現濕疹，「最嚴重時手腳爛晒，感染金黃葡萄球菌，要食類固醇。」鄭太每月花至少要6,000元為兒子購入生物製劑，直言目前經濟頗有壓力，期望政府可資助有需要的患者用藥，「既然有藥，政府有錢，為何不讓多些人受惠呢？」

本港約有10萬至15萬嚴重濕疹患者。「濕疹關注組」及「香港過敏協會」在今年10月中至11月初，就經濟負擔、藥物資助及治療建議問卷訪問216名相關會員，當中56％為18至40歲人士、16％為41至64歲人士，近8成人受濕疹影響5年以上。

調查發現，有76%受訪者每月花在濕疹治療及皮膚護理的開支平均近3,000元，而每5位受訪濕疹病人中，就有1人每月平均開支平均逾5,000元，更有6.1%人打逾1萬元；有1成7受訪病人坦言，相關開支佔月入5成或以上，63%患者認為，濕疹開支對經濟「有壓力」甚至「非常大壓大」，有近2成人更因經濟壓力經常無法使用主診醫生建議的治療。

治療方案上，僅1成7人自己或親友有接受過生物製劑治療，當中逾7成人認為，生物製劑「非常有效」或「有效」，8成7人認為衞生署皮膚科診所及醫管局轄下的公立醫院應全面引入生物製劑治療。香港過敏協會及「濕疹關注組」促請當局，將生物製劑納入安全網，讓有需要的濕疹患者得到適切治療。

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記者：鄧凱文