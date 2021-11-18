【詐騙服務費】清潔公司前經理聯同分判商詐騙管理公司逾350萬　遭廉署起訴

▲ 清潔公司前經理聯同分判商詐騙管理公司逾350萬，遭廉署起訴。（經濟日報資料圖片）

廉政公署早前接獲舉報，指清潔公司「增力」前營運經理陳沛然聯同清潔分判商「駿華」兩名營運者林志華及朱德榮，涉嫌就四個商場的地板保養工程，詐騙服務費用共約350萬元，以及處理從該勾當中獲得的犯罪得益共逾300萬元。廉署昨起訴三人，各被告獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案情指，52歲被告陳沛然為增力服務有限公司（增力）前營運經理，46歲林志華及17歲朱德榮同為駿華服務有限公司（駿華）營運者。增力是一間清潔公司，為其同系公司啟勝管理服務有限公司（啟勝）管理的住宅屋苑、辦公室和商場提供清潔服務。

陳沛然及林志華同被控兩項欺詐罪罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。林志華與朱德榮同被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條及《刑事罪行條例》第159A條。

案發時陳沛然是增力的營運經理，負責監察由啟勝管理的四個商場的清潔合約，亦會向增力推薦分判商以進行地板保養工程。駿華經由陳沛然介紹，於2011年成為增力的清潔分判商；而林志華及朱德榮是駿華的營運者，及該公司銀行戶口的授權簽署人。

其中2項控罪指陳沛然及林志華涉嫌於2015年1月19日至2017年7月24日期間，虛假地表示駿華已為上述四個商場施行「翻新大理石地板」的保養工程，並意圖詐騙而誘使增力及啟勝支付該些保養工程的有關費用，而導致陳沛然及林志華獲得利益，或增力及啟勝蒙受不利。據悉有關保養工程涉及服務費用共逾350萬元。

餘下一項控罪指林志華及朱德榮涉嫌於2015年1月19日至2017年6月29日期間，知道或有合理理由相信駿華的銀行帳戶內合共逾300萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍一同串謀處理該財產。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，昨按法律意見落案起訴3名被告，各被告獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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責任編輯：陳正怡