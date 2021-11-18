《怪獸公司》展覽必影打卡位率先睇　日本直送限定商品發售

▲ 全港首個《怪獸公司》為主題的大型招募會──「Merry GIFTMAS@Cityplaza」於太古城中心舉行。（梁樂欣 攝）

迪士尼彼思動畫《怪獸公司》上映20週年，並於11月19日至明年1月2日期間，在太古城中心舉辦全港首個《怪獸公司》為主題的大型招募會──「Merry GIFTMAS@Cityplaza」。

場內有多個《怪獸公司》裝置供大家拍照留念，並設有期間限定店售賣逾百件《怪獸公司》及迪士尼與彼思精品，部分商品更是場內限定及由日本直送到港，吸引迪士尼迷入手！

【Disney+劇集】MARVEL《鷹眼》本月24日首播 兩代鷹眼記招同台分享感受

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

進入「怪獸公司」入口前，可率先製作專屬《怪獸公司》員工證，再到場內接受各式各樣的任務，包括「禮物fun fun輸送帶」、「禮物『排』對」及尋找失蹤禮物，完成所有任務後便可換領《怪獸公司》頒發的限量版貼紙。

只要於12月2日起在主題裝置及商場各處找回6份失蹤禮物，並到顧客服務處捐助HK$50予「願望成真基金」，便合資格參與「禮物派送員愛心大挑戰」，即可換取《怪獸公司》限量版硅藻土吸水墊。

【2021聖誕節】一文看清全港6大商場聖誕活動 + 迪士尼打卡熱點【內附詳情】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

派禮物整裝室、禮物傳送門及阿Boo快樂睡房等裝置已在商場內迎接大家，相信定必成為大家拍照的好景點。

場內設有期間限定店提供逾百款限定卡通禮品，大家更可參與消費獎賞換領獨家聖誕禮品，包括限量版《怪獸公司》毛巾套裝、Godiva聖誕甜蜜巧克力禮盒及agnes b.精選聖誕禮品套裝。

最新影片推介：曾志偉專訪

Merry GIFTmas @Cityplaza

日期：2021年11月19日至2022年1月2日

時間：（星期一至五）中午12時至晚上9時；（星期六、日及公眾假期）上午11時至晚上9時

地點：太古城中心 2/F 中庭及中橋