  • 24°C
香港時間 : 20211118日 (週四) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】迪士尼樂園明日重開　園方強調會繼續加強清潔及消毒

社會 16:14 2021/11/18

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

迪士尼樂園明日重開，園方強調會繼續加強清潔及消毒。（資料圖片）

香港迪士尼樂園今日（18日）表示，明日（19日）將重新開放。按照政府發出的強制檢測公告，相關演藝人員須於11月18日或之前完成新冠病毒強制檢測，他們將會在完成檢測後才投入服務。

園方同時公布，由明日開始至明年1月2日，樂園度假區將展開聖誕特別節日活動，入園人士可以一起在香港迪士尼慶祝一個漫天飄雪的白色聖誕。

香港迪士尼重視賓客及演藝人員的安全及健康。樂園會繼續加强深度清潔及消毒。現時，約94%的樂園度假區全職演藝人員已接種兩劑疫苗。

政府早前就最新強制檢測公告刊憲，對於11月14日上午11時至下午6時期間曾身處香港迪士尼樂園的人士發出強制檢測公告，他們須於11月18日或之前完成檢測。詳情即看【下一頁】

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【第三針疫苗】鄭若驊今日接種第三劑科興　籲市民保障自己家人盡快接種
今日 12:32
【第三針疫苗】鄭若驊今日接種第三劑科興　籲市民保障自己家人盡快接種
【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月
今日 14:08
【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月
【新冠疫苗】科興下調接種年齡申請日前獲批　衞生署專家明日商優先接種組別
今日 14:48
【新冠疫苗】科興下調接種年齡申請日前獲批　衞生署專家明日商優先接種組別

你可能感興趣

【第三針疫苗】鄭若驊今日接種第三劑科興　籲市民保障自己家人盡快接種
今日 12:32
【第三針疫苗】鄭若驊今日接種第三劑科興　籲市民保障自己家人盡快接種
【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月
今日 14:08
【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月
【新冠疫苗】科興下調接種年齡申請日前獲批　衞生署專家明日商優先接種組別
今日 14:48
【新冠疫苗】科興下調接種年齡申請日前獲批　衞生署專家明日商優先接種組別
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 Disney 經濟 迪士尼樂園 香港

最高瀏覽

【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
10:53 2021/11/17
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
【Chanel開箱】直播開箱$6250 Chanel倒數月曆　中伏雪姨崩潰：人生最錯今次
16:44 2021/11/17
【Chanel開箱】直播開箱$6250 Chanel倒數月曆　中伏雪姨崩潰：人生最錯今次
【集體跳樓】疑玩藍鯨遊戲「最後任務」　3小六女生校園集體跳樓重傷
12:31 2021/11/17
【集體跳樓】疑玩藍鯨遊戲「最後任務」　3小六女生校園集體跳樓重傷