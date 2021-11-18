【新冠肺炎】迪士尼樂園明日重開　園方強調會繼續加強清潔及消毒

▲ 迪士尼樂園明日重開，園方強調會繼續加強清潔及消毒。（資料圖片）

香港迪士尼樂園今日（18日）表示，明日（19日）將重新開放。按照政府發出的強制檢測公告，相關演藝人員須於11月18日或之前完成新冠病毒強制檢測，他們將會在完成檢測後才投入服務。

園方同時公布，由明日開始至明年1月2日，樂園度假區將展開聖誕特別節日活動，入園人士可以一起在香港迪士尼慶祝一個漫天飄雪的白色聖誕。

香港迪士尼重視賓客及演藝人員的安全及健康。樂園會繼續加强深度清潔及消毒。現時，約94%的樂園度假區全職演藝人員已接種兩劑疫苗。

政府早前就最新強制檢測公告刊憲，對於11月14日上午11時至下午6時期間曾身處香港迪士尼樂園的人士發出強制檢測公告，他們須於11月18日或之前完成檢測。詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜