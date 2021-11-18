【全民造星】ANSONBEAN自揭中學黑歷史　認識古天樂力捧新星五個秘密

▲ ANSONBEAN由《全民造星III》出道。

說實話，我未睇過去年的《全民造星III》，直到比賽三甲選出，才後知後覺知道誰是折骨Ben。還是古天樂厲害，今年已極速簽下《造星III》季軍ANSONBEAN，並開行turbo力捧。若果像我一樣未清楚這位20歲的可愛男生底細，就由ANSONBEAN親身自我介紹。

BEAN,ANSONBEAN

Anson這個名現在好hit，這個Anson姓陳，名毅燊，入行前已是叫Anson，Bean則是參加《全民造星III》時才加上。「我報名時是填Anson Chan，花名那一欄才寫ANSONBEAN，面試時花姐等人就已經叫我ANSONBEAN，聽著又幾順耳，就一直叫下去。」

為何選擇叫BEAN，官方答案是他喜歡食Jelly Bean。「其實又不是的，因為食Jelly Bean會有怪味，所以都少食，寧願揀聰明豆，但我都幾喜歡食豆，細個最鍾意食枝豆、青豆。」

▲ ANSONBEAN入行剛好過一年。（黃建輝攝）

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《全民造星》

「我在英國讀書時，已有跳舞老師和朋友叫我參加《造星I》，那我就開始留意，但到第二季時又錯過了報名時間，我回來香港讀書，也是因為要參加《造星III》。」

ANSONBEAN說他比賽期間，只知要過五關斬六將，試過跌落復活區，每一關都驚被淘汱。「因為我是申請了休學去比賽，如果那麼快被foul出局，就不知怎算，所以每過一關都像放下心頭大石，最後拿到第三，已是超出自己預期。」

話咁快又到今年的《全民造星IV》，ANSONBEAN也看了幾集。「好似學校畢業了，再看這些剛入學的同學，會回想自己參加的心情，也提醒自己要好像他們一樣努力和有鬥志。」

中學係bad boy

ANSONBEAN中學讀名校聖士提反，自爆有段時間是壞學生。「我中一時成績是中等，到中二可能是反叛期，學校叫做的偏偏不做，還試過因跟同學因小事起衝突而打架，被學校記過。」他一臉淘氣憶道。「到中三時，因宿舍同房好勤力讀書，讓我知道原來可以玩和讀書是沒衝突，就重新培養讀書興趣。」

ANSONBEAN後來到英國升學，曾讀戲劇課程，直率的他卻坦言所讀的學校有點名過於實，覺得是海外升學代理過份追捧，更曾跟父母商量不讀，後聽母勸喻才繼續學業，在英國讀了兩年，再返港入讀科技大學。

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媽媽跟娛圈密切

ANSONEBEAN出身於舞蹈世家，母親林佩佩是三間舞蹈學校的創辦人，桃李滿門。而媽媽跟娛樂圈關係密切，據知曾在96及97年分別提名李珊珊及歐陽妙芝參選港姐，亦曾主辦張彥博演唱會。

ANSONBEAN喜歡跳舞，也是受母親影響。「自細就常到媽媽的跳舞學校，看到其他人學習舞蹈，自然會喜歡上，是家裡環境讓我愛上跳舞，所以父母都會鼓勵我發展才華。」

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他從英國回港後，就曾因舞技及外型成國際模特兒及藝人公司STYLE MANAGEMENT簽約旗下，便以此身份參加《造星III》。

ANSONBEAN是古天樂旗下公司Cool Style首位藝人，對於老闆，他心存仰慕。「加入公司後，古生都有跟我傾偈，也有鼓勵我，古生講說話好man，希望自己日後也能像他一樣咁型。另一位老闆林生（林建岳）都好nice，最記得他喜歡用講故仔來激勵我們。」

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拍拖兩次半

作為偶像派，ANSONBEAN談戀事沒有避忌，承認入行已拍過兩次半拖。「點解有半次？因為那次自以為是在交往，但女方卻沒有承認，所以只當半次。而之前拍拖都是讀書時發生，其中一次因為我要出國而分手，不過最hurt是第一次分手，傷心得在廁所大喊。」

至於當下感情狀態是單身：「一來想專心工作，其次真係冇時間，平時要練舞、練唱歌，都已經沒有空檔。」

▲ 新歌《You Made My Day》跟小蕃茄成員麗英合唱。

服裝：COS

飾物：Chanel

髮型：Alex So @ The Attic

化粧：Jenny Shih

場地：香港海洋公園萬豪酒店

記者：區家歷