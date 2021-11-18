【MIRROR成員】Anson Kon四出拜師學做甜品　盧覓雪與AK齊做運動：夢寐以求

▲ 《Have A Sweet Gym》

由MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生，AK）主持的ViuTV新節目《Have A Sweet Gym》，將於下周晚（11月22日）播出，AK將在節目內四出拜訪城中有名的甜品、糕點師傅，學整最IGable的甜品。

不過吃喝玩樂前，總要付出代價，AK在《Have A Sweet Gym》會拜訪香港空手道運動員李振豪，以及前香港男子擊劍運動員林衍聰，精心設計了多套運動給一眾想親嘗他手勢的嘉賓，要預先燃燒卡路里，為之後的甜品作準備。

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俘虜雪雪芳心

在下周一晚播出的首集《Have A Sweet Gym》，邀請到向來敢言又識食的盧覓雪做試食嘉賓，而AK向城中人氣烘焙店創辦人Grégoire Michaud 拜師，學整｢酸種蛋撻｣來俘虜雪雪的芳心。

整個過程，AK都非常用心學習，每個步驟都親力親為，做出來的蛋撻似模似樣，非常精美。

但同時按照節目的規定，嘉賓必需完成由專人設計的運動才可品嘗甜品。

所以找來香港空手道運動員李振豪，帶著雪雪進行一組簡易的運動，務求消耗110卡路里。雪雪笑言：｢今日最爽嘅係，可以玩弄住兩個男人，一齊做咁多貼身運動，好多人都夢寐以求架嘛。｣