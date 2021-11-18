【古董勞力士】ROLEX達人教玩舊裝勞力士　選購古董ROLEX要注意3要點【內附10款古董勞力士推介】

▲ 鍾情古董勞力士的Albert，跟大家分享 20 多年的入手心得，並親自推介10款古董勞力士！

最近置地廣場的Belowground正進行一個「THE TIMELESS LEGEND」古董勞力士展覽，將不同年代和罕有度極高的珍品一次過列陣給大家觀賞，對勞力士從沒免疫能力的港人來講，是一次朝拜之行！幕後推手之一、正是幾街之隔專賣古董勞力士的店長Albert，由他向大家分享 20 多年的入手心得，並親自推介10款古董勞力士！

▲ 店長Albert，自細愛懷舊物品，90年代開始迷上Rolex，首次購入古董勞力士被騙沒減卻其熱情，積極去了解市場運作，更因日本錶書而報讀日文3年。在eBay輸了，也在同一地方站起來，高峰時期同時間擁有10枚古董勞力士。

舉行古董勞力士展覽並非第一次，5 年前 Vintage Concept為成立 5 周年誌慶在自家店已做過，對店長梁曉衡（Albert）來說是駕輕就熟，始終他的初心仍不變。

希望能給予古董錶一種全新感覺，重拾對舊裝的想法，再次踏進這個舊時代。

跟置地廣場合作，自然嚴陣以待，他挑選了40多款古董勞力士以供展覽，好讓大家能走進時間迴廊。回想當初踏入收藏之路是迂迴曲折，也因冤枉路走多了，反而打好武功根底。

2000年想買第一隻古董勞力士，在ebay找心頭好匯錢後賣家消失，報警不了了之，當時我出盡辨法找相關勞力士的資訊……

▲ Milgauss Tropical Honeycomb Dial，Model No.：6541，錶面值：9成，市場價錢：約650萬。（圖：陳國峰）

繼而理解整個古董勞力士市場運作，綜合經驗自成一套鑑賞方法。

不是十大名錶，只是二手市場是no.1，可想而知市場流通量相當高！

在這約定俗成下，難怪香港錶迷首隻想擁有的大半是勞力士，投資古董勞力士心態又應怎樣呢？

最簡單，問初心，你先想起錢還是先想擁有它？

他說其市場如樓市一樣，不宜急買急放，買樓動輒幾百萬未必人人能負擔得起，相對來說古董勞力士是較易入場。

08年之後貴金屬只會愈來愈貴，很多收藏家在雷曼時期買到好貨。Daytona 6263在那時期曾跌到兩萬多，到我想入手時是要20多萬。

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預計不到的潛力

有危有機，此機也需要充分了解腕錶機械市場運作，才能險中求保值，怎樣才叫一隻古董錶？

1.玻璃錶面和陶瓷製全是新作，全膠錶面才屬於vintage，我們會根據錶面質素和來貨價來衡量錶面值。 2.除購入成本外，錶面如何原好乾淨，沒變黑和印刷清晰均屬好貨，只因那個年代還沒現在的嚴格質量控制，製作質素也很參差，如夜光粒粒很易掉下來，都影響它的保值能力。 3.因 50 年代很多代工關係，有很多相關機芯配件作替補，所以錶面靚，價格仍高企。

不過，凡事總有例外，如Sea-Dweller MKII的錯製卻令它成追捧珍藏對象。

收藏家只愛最原汁原味，錯製是不值錢。但Sea-Dweller 的獨特之處是 MKII 先會變啡，生產到售賣仍是黑色的，只是一段時間它才顯現啡色，可能所用的物料不太穩定以致油墨變質。起初它的價值都不高，到後來成為一眾收藏家追求目標，現在價格已高過黑色面了。

大抵，初心是跌價了給自己一種安慰，升值了就是有眼光的自勉吧？

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「THE TIMELESS LEGEND」古董勞力士展覽

日期：即日至12月1日

時間：11:00am-8:00pm

地點：中環置地廣場B55-56號舖

查詢：2522 2301

記者：黃鑑江