【聖誕節2021】派對前體驗雞尾酒皮秒激光療程　三步快速美白+去雀斑+修復肌底細胞

▲ 派對前體驗雞尾酒皮秒激光療程，為肌膚差足電！

聖誕節快到，各位OL忙著年尾Peak Season，休息不足，令肌膚暗啞及容易出現乾紋。因此，大家可以試試體驗快靚正的皮秒激光美容療程，令肌膚迅速提亮，擊退雀斑及黑色素，恢復最佳狀態，神采奕奕地開派對。

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位於荔枝角的Weirdo Beauty主要提供針對性量肌療程和醫學美容療程，他們推出了Glowing Cocktail 亮肌特調，透過配搭不同的技術，有效地重組肌膚細胞結構，為肌膚迅速差電。

療程前

療程開始前，Weirdo Beauty 會利用德國 AI 皮膚分析儀為客人分析皮膚問題，整個過程會拍攝5張相，分別顯示毛孔、油份分佈、色素沈澱、細紋及敏感圖層。讓客人即時深入了解自己皮膚狀況，同時讓美容師分析是否適合進行療程。

德國 AI 皮膚分析儀會利用一套國際領先的 Al 邏輯算法去分析皮膚，而且有超過300萬張皮膚圖片數據庫，作 Al 的參考，因此分析將會更為準確。

用家可以通過技術診斷色斑、皺紋、毛孔的狀況，並準確作出 7 種皮膚分析，包括病理表現、敏感度、皺紋數、毛孔數、色素沉著分佈、黑頭數量等。

美容療程 – Glowing Cocktail 亮肌特調簡介

Glowing Cocktail亮肌特調是以皮膚管理概念設計出針對擊退臉上色斑的療程。皮秒激光為高能量療程，針對肌底較脆弱的皮膚會較易引起過敏現象。

療程首先會採用 RE: 細胞再生術修復肌底細胞，加強皮膚免疫力，然後採用韓國最新 Nano Pico 技術，能有效針對亞洲人危素的波長，快、狠、準擊碎色斑。最後再配搭雙頻超聲波導入 PDRN 逆光精華，能非常有效地重組療程後的細胞結構。

效果

療程效果取決於皮膚類型及問題嚴重性。採用532波長能一次有效去除雀斑，採用1064波長處理深層色素基本需要6-10次為一個療程。療程間隔時間建議3星期一次；完成完整療程後則可以一個月1次以美白嫩膚療效作保養。

療程後修復

這療程調無需修復期，完成療程後，可馬上化妝及出席不同的活動。不過留意，惟肌底修復效果因人而異，療程後切勿使用酸類產品，避免進行高強度運動及曝曬，並需做好日常防曬護理，建議使用最少 SPF30 或以上的防曬避免曬黑。

除了採用波長532處理雀斑者，會於施打位置泛紅及進行結痂，此乃正常反應，一般於1至2星期內完成修復過程。為達到更好的效果，一般建議完成療程後可多使用保濕產品。

療程價格：單次為港幣5500元

地址：荔枝角永康街63號 Global Gateway Tower 2309

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責任編輯：王芷瑩