【高官任命】余寶美將於本月29日接任屋宇署署長　接替余德祥退休

▲ 屋宇署副署長余寶美（中）將於今年11月29日出任屋宇署署長。（資料圖片）

政府今日（18日）宣布，屋宇署副署長余寶美將於今年11月29日出任屋宇署署長，接替展開退休前休假的余德祥。

公務員事務局局長聶德權表示，余寶美具備出色的領導才能，並擁有樓宇安全方面的專業知識和豐富的運作經驗。他稱，相信余寶美能帶領屋宇署面對未來的挑戰，繼續為市民提供優質服務。

對於即將退休的余德祥，聶德權則表示，余德祥在政府服務36年，對工作充滿熱誠，勇於承擔。出任屋宇署署長期間，他帶領部門為私人樓宇釐定及施行有關安全、衞生及環境方面的標準，作出重大貢獻。聶德權衷心祝願余德祥退休生活充實和愉快。

余寶美於1996年4月加入政府，任職屋宇測量師。她於2011年9月晉升為總屋宇測量師，於2017年1月晉升為政府屋宇測量師，並於2020年8月晉升為屋宇署副署長。

▲ 屋宇署副署長余寶美將於今年11月29日出任屋宇署署長。（政府新聞處）

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

