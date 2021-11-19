【退貨爭議】買萬元大褸驚見中國製造　躁婦要求退貨遭拒大鬧百貨公司

▲ 台灣一名婦人要求退貨遭拒，情緒失控大鬧百貨公司。

台灣日前發生退貨糾紛，一名婦人在台北百貨公司「南山微風」Max Mara店內，以7萬元新台幣（約19000萬港元）購買一件大褸，並提出修改袖長的要求。婦人收到大褸後，卻發現衣服標牌為「’S Max Mara」，由中國製造、並非意大利原廠，隨即上門要求退貨卻被拒，激動大鬧店家。

躁婦大鬧百貨公司

綜合台媒報導，事件發生在11月15日晚上，婦人發現衣服標牌為「’S Max Mara」，懷疑大褸遭職員調包，到店內投訴並要求退款。職員指外套經修改，不能退換，婦人聽後大叫「我今天來就是要退款！」，又不斷指罵店員。見店員冷漠回應，婦人愈說愈激動，丈夫見狀從後環抱她，把她拉開。

店員隨後報警，警方到場後，婦人拒絕離開店舖並不斷叫囂，稱「你把我拉走啊！你直接在台灣虐待我就好啦！」。警員數度要婦人冷靜，但她仍舊在咆哮，最後女警把她壓制在地上並鎖上手扣。婦人大驚不斷叫喊：

我不要鎖！我要回大陸！我要回深圳！

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丈夫斥店家態度惡劣

據悉婦人來自內地，一年前嫁來台灣，丈夫為慶祝結婚一週年，特意購買近兩萬元的大衣作為禮物。丈夫及後在「爆料公社」發文，指收到貨品後發現大衣並未修改，袖口仍然很長；通過「LINE」詢問店家標牌為何是「’S Max Mara」時又被無視，才會上門找職員理論。

他指控店家態度惡劣，職員表示堅決不退款，也不能換貨，但可提供多次剪裁服務。他指妻子本身有抑鬱症，經不起刺激，才會情緒激動咆哮。他又上載妻子手腳瘀傷的照片，質疑警方執法手段太粗暴：

警察執法過當，造成老婆頭部受撞擊感暈眩、手腳輕傷，作為老公我很痛苦！

事件引來網民熱議，有網民指Max Mara為品牌名稱，而「’S Max Mara」是該品牌的其中一個系列，指男子在購買時或沒有看清楚標牌。有網民則表示「衣服改過不能退是常識吧！」、「奇聞共賞」、「現場一定很精彩」。

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責任編輯：王明芳