【國家安全】林鄭月娥：盼傳媒主動向社會傳遞國安訊息　形容國家安全為新聞自由基礎

▲ 行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日在一個活動時表示，希望傳媒自覺維護國家安全，主動向社會傳遞國家安全訊息。她形容，如果國家安全不獲充分保障，香港難以長治久安，新聞自由及各項權利自由亦失去基礎。

林鄭月娥今日出席世界中文報業協會年會致辭時，重提前年下半年本港出現黑暴亂象，有人別有用心散播虛假消息，煽動大量青年違法。她認為，報業應更進一步考慮公眾利益，除了應拒絕報道假新聞外，更應主動糾正社會流傳的錯誤資訊。

林鄭又指，中文報章屬政府發放訊息的重要途徑，希望出席活動的傳媒支持及指導政府工作。她更以接種新冠肺炎疫苗為例，指專家一致認為市民應該接種疫苗，希望具公信力的報章主動運用影響力，鼓勵更多市民接種疫苗。

她同時重申，《港區國安法》明確提出保障新聞自由，本港的海內外媒體每日行使新聞自由，包括監察及批評政府施政。她又表示，明年是香港回歸25周年，形容屆時是是到訪香港的最佳機會，歡迎不同媒體派員來港採訪，親眼見證香港轉變，及報道香港最新面貌，她承諾政府相關部門會提供所需協助。

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責任編輯：胡偉明