  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (週四) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家安全】林鄭月娥：盼傳媒主動向社會傳遞國安訊息　形容國家安全為新聞自由基礎

政治 16:51 2021/11/18

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日在一個活動時表示，希望傳媒自覺維護國家安全，主動向社會傳遞國家安全訊息。她形容，如果國家安全不獲充分保障，香港難以長治久安，新聞自由及各項權利自由亦失去基礎。

林鄭月娥今日出席世界中文報業協會年會致辭時，重提前年下半年本港出現黑暴亂象，有人別有用心散播虛假消息，煽動大量青年違法。她認為，報業應更進一步考慮公眾利益，除了應拒絕報道假新聞外，更應主動糾正社會流傳的錯誤資訊。

林鄭又指，中文報章屬政府發放訊息的重要途徑，希望出席活動的傳媒支持及指導政府工作。她更以接種新冠肺炎疫苗為例，指專家一致認為市民應該接種疫苗，希望具公信力的報章主動運用影響力，鼓勵更多市民接種疫苗。

她同時重申，《港區國安法》明確提出保障新聞自由，本港的海內外媒體每日行使新聞自由，包括監察及批評政府施政。她又表示，明年是香港回歸25周年，形容屆時是是到訪香港的最佳機會，歡迎不同媒體派員來港採訪，親眼見證香港轉變，及報道香港最新面貌，她承諾政府相關部門會提供所需協助。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

相關文章

報評會成立小組研究「假新聞法」　去年接獲投訴增1.47倍
20:37 2021/05/14
報評會成立小組研究「假新聞法」　去年接獲投訴增1.47倍
【新聞自由】林鄭斥小部分反中亂港分子捏造假新聞　事實清單證動亂非偶然
18:37 2021/09/29
【新聞自由】林鄭斥小部分反中亂港分子捏造假新聞　事實清單證動亂非偶然
【假新聞】李家超認為應以管理方式處理　惟未決定採用何種方式
17:35 2021/11/17
【假新聞】李家超認為應以管理方式處理　惟未決定採用何種方式

你可能感興趣

報評會成立小組研究「假新聞法」　去年接獲投訴增1.47倍
20:37 2021/05/14
報評會成立小組研究「假新聞法」　去年接獲投訴增1.47倍
【新聞自由】林鄭斥小部分反中亂港分子捏造假新聞　事實清單證動亂非偶然
18:37 2021/09/29
【新聞自由】林鄭斥小部分反中亂港分子捏造假新聞　事實清單證動亂非偶然
【假新聞】李家超認為應以管理方式處理　惟未決定採用何種方式
17:35 2021/11/17
【假新聞】李家超認為應以管理方式處理　惟未決定採用何種方式
港區國安法 疫苗 假新聞 香港 林鄭月娥 政治

最高瀏覽

【Chanel開箱】直播開箱$6250 Chanel倒數月曆　中伏雪姨崩潰：人生最錯今次
16:44 2021/11/17
【Chanel開箱】直播開箱$6250 Chanel倒數月曆　中伏雪姨崩潰：人生最錯今次
【寧養治療】一生行善不煙不酒卻患癌難以釋懷　寧養社工一個問題助解病人心結
11:46 2021/11/17
【寧養治療】一生行善不煙不酒卻患癌難以釋懷　寧養社工一個問題助解病人心結
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
10:53 2021/11/17
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉