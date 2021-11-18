【鬼上你架車2】陳瀅爆電視城常遇靈體　阿奴講日本溫泉鬼故事

▲ 《鬼上你架車2》

由方力申（小方）與Donald（阿奴）主持的myTV SUPER《鬼上你架車2》，每集均邀請不同嘉賓上車講鬼故，的《鬼上你架車2》第4集的嘉賓陳瀅，分享多年來撞鬼經驗兼出演恐怖劇場。

原來陳瀅自十多歲開始已常遇鬼，在屢傳「熱鬧」的電視城內更是屢見不鮮。

最新影片推介：曾志偉專訪

陳瀅溫哥華被鬼壓

陳瀅表示在工作空檔時，常在休息室睡覺時感應到靈體來襲，不過已習以為常的她，為了爭取休息已學懂與鬼共存，更笑言每次都會在心裡暗說：「快點搞吧！搞兩下好了！」而靈體亦相當合作，通常在耳邊說幾句話便會離去。

阿奴問到靈體都在說甚麼時，陳瀅則輕鬆回應：「太多，都忘記了，因為那些都不太深刻。」

那怎樣的撞鬼經歷才稱得上深刻？她說最深刻的一次是年幼時在溫哥華家中，正當入睡時突然被鬼壓，然後看見無面透明女鬼現身，才驚覺最安全的地方原來是最危險。

日本溫泉酒店鬼故

陳瀅在節目內一連分享多個令人毛骨悚然的靈異經歷，嚇得小方與阿奴「驚驚」不絕，不過大膽的她還是被阿奴抓著弱點，以一連串細路鬼故嚇倒。

阿奴說到一個小朋友自去完日本溫泉回來，便時常感到不安並不願張開眼，陳瀅便開始掩耳罷聽，要阿奴停口。

不過阿奴當然不會就範，最後，原來小孩是因為看見媽媽身後有鬼才閉上眼睛，弄得陳瀅在車上尖叫不斷，並發現原來與小朋友相關的鬼故都是份外嚇人。