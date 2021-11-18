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【大家樂】大家樂與食德好合辦團「區區愛心湯」　義工攜靚湯上門探訪基層家庭

社會 16:54 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

大家樂集團早前聯同食德好舉辦「區區愛心湯」義工活動。（大家樂提供）

天氣轉涼，不少家庭都會熬製滋潤湯水。大家樂集團早前聯同食德好舉辦「區區愛心湯」義工活動。集團義工利用由食德好回收的食材，配上其他材料，烹調湯水並上門探訪石籬一邨基層家庭。

集團義工當日下午前往位於石籬的食德好中心，回收雪梨、淮山、紅蘿蔔等食材，再加入其他材料，煮成「雪梨蘿蔔雪耳准山瘦肉湯」。其後，義工們分成５小隊上門探訪石籬一邨50戶基層家庭，包括獨居長者、受疫情影響的人士。

受訪家庭反應熱情，歡迎義工們到訪，並互相問候。大家樂集團表示，是次活動別具意義，除了關懷社區基層人士外，義工們亦能更了解回收食材的好處，將一些賣剩的蔬菜轉化成營養豐富的食品。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

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