【大家樂】大家樂與食德好合辦團「區區愛心湯」　義工攜靚湯上門探訪基層家庭

▲ 大家樂集團早前聯同食德好舉辦「區區愛心湯」義工活動。（大家樂提供）

天氣轉涼，不少家庭都會熬製滋潤湯水。大家樂集團早前聯同食德好舉辦「區區愛心湯」義工活動。集團義工利用由食德好回收的食材，配上其他材料，烹調湯水並上門探訪石籬一邨基層家庭。

集團義工當日下午前往位於石籬的食德好中心，回收雪梨、淮山、紅蘿蔔等食材，再加入其他材料，煮成「雪梨蘿蔔雪耳准山瘦肉湯」。其後，義工們分成５小隊上門探訪石籬一邨50戶基層家庭，包括獨居長者、受疫情影響的人士。

受訪家庭反應熱情，歡迎義工們到訪，並互相問候。大家樂集團表示，是次活動別具意義，除了關懷社區基層人士外，義工們亦能更了解回收食材的好處，將一些賣剩的蔬菜轉化成營養豐富的食品。

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記者：黃穎津

