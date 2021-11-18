【絲打圍爐】小儀想同Edan肥仔姊弟戀　連詩雅蝦頭爆性幻想對象

▲ 蝦頭、小儀、連詩雅大膽講性。

楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）為新節目《絲打圍爐》獻上主持的第一次，邀請嘉賓小儀圍爐講兩性關係。蝦頭節目上笑言自己個胸大過Shiga，小儀就大爆蝦頭戀愛史，Shiga不介意忘年戀，接受另一半大自己廿年。三人更會分享性幻想對。

三個女人一個墟，坐埋講兩性關係，先談忘年戀。Shiga講自己接受到另一半大過自己20年，小儀笑說可能要去醫院拍拖。

蝦頭就覺得18、19歲時，想有個年紀大十年的人照顧；人愈大，反而調轉，想照顧別人。蝦頭憶起後生男人味同汗味，即時展露心心眼，流晒口水。

▲ Shiga答問題太行要受罰。

講到姊弟戀，小儀稱就算細自己廿年，只要思想搭通，都會有幸福感。蝦頭問小儀在節目常有Mirror及Error 16個靚仔陪住，有否對誰邊個心動？小儀即答：「Edan，他好全面似森美，搞笑又得，認真又得。」另一個心動的就是肥仔，因覺得他份人幾好。

Shiga就問小儀，後生廿年但肥得唔得？小儀笑問Shiga是否不能接受肥仔？Shiga指細個時唔接受肥，成長後反而覺得肥仔會加分，因為靚仔無安全感。

▲ 三人談忘年戀。

蝦頭自言細個時好戀父，愛大過自己的男人，十幾年都無問題，現在傾得到就夠了。小儀認同或者因為不同年紀便有不同階段。不過，兩人都恨試王菲式的轟烈戀愛。Shiga坐在旁搭不上嘴，被蝦頭跟小儀笑她一直在春天，不會明白入秋的感覺。

節目尾段玩小遊戲，各自抽一個地獄問題，可答可唔答，但唔答或答得不好要接受大懲罰，Shiga就答得太行要受罰。蝦頭問：圈中忘年戀和姊弟戀的性幻想對象，蝦頭的答案是四哥同AK，因覺得四哥夠壯，好識哄人，應該好好玩；AK就又靚仔又大隻。

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