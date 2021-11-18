【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝

▲ 張柏芝與謝霆鋒育有的兒子Lucas和Quintus，轉眼已變成少年。

全力在內地發展的張柏芝，不時向內地粉絲分享近況，但近年鮮有公開母子合照。前日（16日）柏芝罕有在抖音分享母子三人同框對比照，並向囝囝示愛︰「有你們我很幸福。」不過，網民將重點放在大仔謝振軒（Lucas）身上，14歲的Lucas已經長大了不少，更留有一頭狂野鬈髮。

41歲的張柏芝曾與謝霆鋒有過一段婚姻，兩人育有2名兒子謝振軒和謝振南（Quintus），轉眼已經14歲和11歲大，跟著媽媽張柏芝一起生活。2018年，柏芝再與神秘男子誕下第3名兒子，跟母姓名為張禮承（Marcus）。

柏芝成為3孩單親媽媽，現與兒子定居上海。前日她在抖音上傳了一段慶祝生日的對比影片，前半段是數年前的慶生照片，後半段相信是今年的照片，柏芝同樣手捧蛋糕，獲Lucas和Quintus親吻臉頰。

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側面似爸爸謝霆鋒

Lucas和Quintus今年長大了許多，尤其是14歲的Lucas留有一頭狂野鬈髮，留有少許鬚根，側面似爸爸謝霆鋒。不少網民都留言嘆Lucas「越來越帥」、「老大的側臉太像老爸了」。

▲ 柏芝形容兒子猶如自己「男朋友」。（微博圖片）

兩張母子照片形成強烈對比，雖然兒子已長大成少年，但柏芝仍保養得宜少女味十足，她更留下暖心字句向兒子表白：

你從來都不是我的累贅，你是我用青春換來的寶貝啊，有你們我很幸福。

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帶兒定居上海讀國際學校

張柏芝與謝霆鋒於2011年離婚後，獨力照顧兒子，母子關係相當好。她曾在內地節目《讓生活好看》中表示，作為3孩之母，自己猶如有「3個男朋友」，但Lucas的性格「很傲嬌」，即以強硬高傲的態度來掩飾害羞。柏芝於節目中打電話給Lucas時，他總是以單字冷冷地回答，似乎是進入青春期的尷尬。

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柏芝與Lucas的通話全程用英文對答，同時她向兒子提到，她到了上海參觀一間國際學校，讚揚學校很大，雖然Lucas沒有太多回應，但柏芝仍耐心分享。兩人的溝通方式像朋友、談話氣氛輕鬆。

她在節目上又透露，兒子曾抱怨她「說話太大聲」，其實她有一邊耳是弱聽，但她從沒有告訴兒子，因兒子尚年幼，不想讓他亂想或心疼媽媽，所以從沒解釋過。

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責任編輯︰王明芳