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【交通意外】錦田七人車司機越線撞車致的士司機死亡　P牌男司機涉酒後駕駛被捕

社會 17:10 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

八鄉今早（18日）發生致命交通意外，一名57歲男的士司機死亡。警方經初步調查後拘捕一名私家車男司機，他涉嫌酒後駕駛被捕。（讀者提供）

八鄉今早（18日）發生致命交通意外，一名57歲男的士司機死亡。詳情即看：【下一頁警方經初步調查後拘捕一名私家車男司機，他涉嫌酒後駕駛被捕。

案情指，今早6時44分，一名21歲男子駕駛私家車沿錦田公路東行行駛，當駛至近永隆圍時，據報失控，並與對面線的一輛的士相撞。

    點擊圖片放大
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該輛的士的57歲男司機身體多處受傷，昏迷被送往博愛醫院救治，於上午7時51分被證實死亡。另外，該名21歲私家車男司機及其車上的26歲女乘客報稱不適，皆清醒被送往博愛醫院，其後轉往屯門醫院治理。

該名私家車男司機涉嫌酒後駕駛被捕，現正待接受警方調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

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記者：黃穎津

 

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