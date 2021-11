【On my way】張敬軒新歌回望廿年前承諾　軒仔尋找A brand new day

▲ 張敬軒推全新廣東作品《On my way》MV。

張敬軒日前推出全新廣東作品《On my way》,此歌的MV亦在昨日(11月17日)正式上架。

20年前,軒仔以一首《My Way》給自己作勉勵,作品不單成為最好的見面禮,他亦憑此曲跟樂迷建立堅實關係。

20年後,軒仔由過去不斷提醒尋找自己的路,到今天已站在當中,回看對自己的承諾,已逐一兌現沒遺落,但埋藏下的缺失又是否足以補遺?就趁這個新樂章開篇之際,軒仔以一首全新作《On my way》,嘗試拆解那份不完美的完美,學會欣賞那份在光華背後的遺憾美。

軒仔用音樂自勉



MV故事講述一家四口將要離開自己成長、喜愛的地方,各人面對不同的煩惱:母親放盤同時,也懊惱彼邦的住處、父親要放棄事業、哥哥跟女友分手、弟弟的同學也逐一離開。

離別之際,哥哥帶着弟弟重遊一遍南山邨、傳統舊式士多、冬菇亭大排檔等香港地標。回到家後,一家人繼續被不捨離開的情緒籠罩着,隨着母親跟哥哥發生爭執,父親眼見各人的不捨,遂把已封好紙箱逐一解封,決定留下。

軒仔則以說書人的身份於MV中穿插,除為MV打開序幕,直至最後一家人決定留下,兄弟二人跑到新光戲院,剛好看到軒仔在台上完美落幕,為MV畫上完美句號。

軒仔表示:「『困難要用我的堅強和努力勇敢面對』,呢個係《My Way》一直提點自己,但係身處當中,學識勇往直前戰勝艱巨後,又係咪準備好同孤獨、憂慮共存?所以《On my way》當中嘅『I’m good , I’m fine, I’m alright. I still try, I still fight, I’m alive』可以話係一個重生版嘅《My Way》。」

問到MV中最令他有深刻感受的一幕,軒仔卻坦言沒有。

他解釋指:「其實係成個故事去睇去感受,好似作為母親嘅徬徨、父親同事嘅餞行、哥哥捨棄嘅感情、弟弟同學嘅離去,重重嘅情感放埋一齊,先成就到呢首歌想帶出嚟嘅訊息,所以我喜歡嘅係成個故事。」