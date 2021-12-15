百年企業的減碳之旅 中電創建可持續未來

成立120年的中電，伴隨香港發展成長，多年來為大部分本港家庭及各工商企業帶來安全可靠的電力供應，是香港東方之珠美譽的背後功臣之一。中電一直與時並進，積極透過投資低碳項目，推動ESG（環境、社會和企業管治）及可持續發展，力求為香港於2050年實現的減碳目標作出更大貢獻。

▲ 位於紅磡漆咸道的首座中電發電廠於1903年正式投入服務，當時發電容量為75千瓦。

▲ 成立120年的中電，伴隨香港發展成長。為拍攝紀念影片，米高嘉道理爵士與兒子斐歷嘉道理罕有以父子檔上陣，喻意中電作為亞太區領先的能源供應商，代代相承。

中電集團中國、香港和亞太區早於2007年因應氣候變化發表《氣候願景2050》，自訂減碳目標。最新修訂的願景承諾於2050年底前實現整個價值鏈零温室氣體排放。措施包括於2040年年底前淘汰燃煤發電資產，較之前承諾提前十年。中電會將資源投放於低碳領域和新能源科技，並在業務中充分利用先進科技和數碼化為公司及客戶減碳。

在香港，中電奉行燃料多元化政策，從早期的燃油及燃煤發電，至90年代率先引入天然氣，及從大亞灣核電站輸入核電，致力邁向低碳發電。踏入21世紀，中電進一步從業務中減碳，除了配合政府目標在發電燃料中引入更多天然氣外，還積極發展可再生能源，及在社區推動節能。

多管齊下實現減碳決心

中電從不同方面入手推動能源轉型。為配合香港發電燃料組合天然氣的比例需佔50%，中電在龍鼓灘發電廠興建兩台新燃氣發電機組，其中一台已於去年投入運作。公司同時推進海上液化天然氣接收站項目，裝置啟用後將有助為香港引入更多價格具競爭力的天然氣，中電發電碳強度亦將會再穩步下降。

大規模的可再生能源項目，對香港的減碳過程非常重要。中電正努力探索在香港東南水域興建離岸風力發電場，項目已獲得政府批出環境許可證，目前正進行技術可行性研究。中電相信，離岸風力發電將可以成為香港能源組合的一部分。而中電集團亦在香港以外業務地區，擁有約60個可再生能源投資項目。此外，中電計劃在2025年底前加強現時連接中電電網與廣東的潔淨能源輸電系統，以為將來能引入更多潔淨能源發電作準備。

長遠來說，中電一方面與周邊地區探索更多零碳能源供應，尋求共同投資和參與並營運鄰近香港的零碳能源項目，同時亦正研究提升本港燃氣發電的基建設施，支持以零碳氫氣等潔淨能源發電。今年中電集團與GE簽署合作備忘錄，合力為香港的龍鼓灘燃氣發電設施構思減碳路線圖，探討應用最新科技，以氫氣等低碳燃料發電。

與社區攜手應對氣候變化

成功減碳需要各界和大眾同心協力。為此中電推出「可再生能源上網電價」計劃，鼓勵客戶安裝分佈式可再生能源系統並接駁至中電電網。至今年九月，已接獲174,000個申請，當中近八成來自村屋。另外亦設立「可再生能源證書」向客戶提供選擇，購買由中電生產或購入的太陽能、風能及堆填區沼氣項目所產生的電力。

▲ 作為社會各界在經濟發展以至日常生活的重要夥伴，中電一貫關愛社群及環保工作。為慶祝120周年舉行「同行，同樂」活動，結合慈善、環保教育及康樂於一身。

為支持政府於今年10月發表的《香港氣候行動藍圖 2050》，中電將繼續推出一系列能源效益方案及支援措施，如綠適樓宇基金、節能設備升級計劃、重新校驗工程培訓計劃等。配合應用創新科技，中電將繼續協助客戶管理用電需求和推動節能，從而減少碳足跡。截至今年6月底，中電已為客戶接駁逾1百萬個智能電錶，讓更多客戶可掌握詳細用電數據，更有效管理用電量。

▲ （左起）中電二級工程師黃國雄為120周年誌慶創作了一首歌曲，並聯同營運總裁羅嘉進、企業發展總裁莊偉茵、總裁蔣東強等共同錄製，寓意薪火相傳。

作為社會各界在經濟發展以至日常生活的重要夥伴，中電一貫關愛社群及環保工作，除各項業務減碳措施外，亦通過全面覆蓋幼稚園至大學整個教育歷程的節能環保公眾教育，推動社區邁向低碳綠色生活。

▲ 中電致力推動社區邁向低碳綠色生活，推出配電箱美化計劃，將藝術與人和社區聯繫起來， 共同創建可持續未來。

中電為慶祝120周年，在社交媒體推出兩個趣味小遊戲，實行與眾同樂。首個遊戲名為中電與你同行望遠120載 －「減碳你有SAY」，參加者只須分享個人減碳經驗和心得，即有機會贏得小家電及中電120周年紀念模型車套裝，詳情請瀏覽以下網址。

（資料由客戶提供）