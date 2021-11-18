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【新冠肺炎】三名國泰確診貨機機師外站嚴重違規　國泰：有關人士已離職

社會 17:16 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

國泰航空接連有3名貨機機師從德國法蘭克福抵港後，於豁免檢疫期間確診新冠肺炎。

國泰航空接連有3名貨機機師從德國法蘭克福抵港後，於豁免檢疫期間確診新冠肺炎。國泰航空今日(18日)發聲明，經調查後發現有嚴重違反機組人員在外站逗留規定的情況，國泰對此十分遺憾，又指有關人士已不再為國泰航空僱員。

國泰指，深切明白各界非常關注三位貨機機師於法蘭克福執勤返港後，確診新冠肺炎事宜；強調會貫徹以顧客、員工及社區的安全和健康為首要考慮，並已進一步審視機組人員於海外逗留期間及回港後的防疫安排，及落實額外措施以減低同事與社區接觸的風險。

三名國泰確診貨機機師外站嚴重違規，國泰指有關人士已非國泰僱員。（經濟日報資料圖片）

聲明稱，是次事件影響同事、其家人及社區，特別是現正在政府檢疫中心接受隔離的同事，根據調查結果，已向政府提出檢討需要若干國泰員工群組入住檢疫中心的決定；又稱機組人員疫情期間努力不懈運作航班，維持香港與世界各地的連繫，相信上述個案僅為個別事件。

根據國泰的指引，機組人員在香港以外的地方停留時必須在指定酒店房間內自我隔離，他們亦必須接受頻密的強制檢測，今年以來在香港已接受逾 170,000次病毒檢測，包括每執勤航班後的多次檢測。為進一步保障香港的公眾健康，國泰航空將要求所有合資格的機組人員須接種第三劑新冠疫苗，亦積極建議國泰航空所有其他員工盡早接種第三劑疫苗。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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