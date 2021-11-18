【虐待兒童】防止虐待兒童會上年度接200宗懷疑虐兒個案　8成施虐者為家庭成員

▲ 防止虐待兒童會上年度接200宗懷疑虐兒個案。（冼偉倫攝）

虐兒個案引社會關注，防止虐待兒童會於今（18日）公布，2020/21年度共接獲1,264宗熱線舉報及諮詢服務，當中約16%為懷疑虐兒個案，並主要涉及6至8歲兒童，當中身體虐待事件佔近半。該會又引述社署數字，指今年首9個月發生1023宗懷疑虐兒個案，比去年同期的650宗，大幅增加57%，預料今年的虐兒數字會創新高；建議政府設立強制舉報懷疑虐兒個案機制，並提倡以非暴力方式管教兒童等。

防止虐待兒童會表示，2020/21年度共收到1,264宗熱線舉報及諮詢，當中200宗是懷疑虐兒個案，涉及248名兒童，年齡介乎6至14歲，其中6至8兒童是最高危組別，有49人，佔虐兒個案20%；其次是3至5歲組別，有43人，佔17%；12至14歲有38人，佔15%。

防止虐兒會總幹事黃翠玲指出，200宗懷疑虐兒個案中，身體虐待比率最高，有96宗，佔48%；其次是性侵犯，有33宗，佔17%。虐兒個案涉及221名懷疑施虐者，大部份施虐者都是家庭成員，當中30%是母親、24%是父親、17%涉及父母二人。根據社會福利署資料，2020年新呈報的性侵個案比2019年增加8宗，今年首半年比去年同期急增99宗。防止虐待兒童會稱，疫情期間，兒童有較多時間上網及使用智能電話與外界溝通，增加兒童在網上接觸潛在侵犯者危機。

黃翠玲續稱，這些年齡組別包含了兒童升小學和升中學階段，反映父母面對子女選校壓力，若期望過高，容易造成親子衝突。她表示，被家庭成員虐待的兒童，最深遠影響是缺乏安全感，導致自信心和自我形象低落，甚至在人際關係方面產生障礙，亦會對家人失去信心，並可能產生抑鬱、性格變得內向等。她又提到，由於家庭成員是受虐兒童的依賴對象，往往「為了保護家人，不會主動告知別人自己受虐」，大多都是校方或社工發現而舉報。

另外，一名女嬰前年被虐待後死亡，受女嬰母親所託照顧她的同居情侶早前承認虐兒，各被判囚5年4個月。黃翠玲指，現時條例最高刑罰是監禁10年，以沒有保護罪的刑罰而言，若是知情不報、或袖手旁觀、保護不力等，刑責可去到嚴重受傷和死亡，分別最高15年和20年監禁。侵害人身罪相對來說比較欠缺阻嚇性，她促請政府接納法改會的建議，定立針對虐兒的「沒有保護罪」，提高現時《侵害人身罪》的刑罰，亦希望政府訂立強制舉報懷疑虐兒機制，立法全面禁止體罰等。

▲ 防止虐兒會總幹事黃翠玲。 （冼偉倫攝）

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴