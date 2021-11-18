【好人好事】與單親媽每周派3次愛心便當　12歲女兒送暖激勵露宿者重投社會

▲ 日本一名12歲女孩與單親媽媽，每周派發3次愛心便當予無家者。

勿以善小而不為！1個飯糰、1盒便當足夠讓無家者獲得振作的動力。日本一名12歲小六學生得知露宿者問題嚴重，加上她跟單親媽媽曾歷艱難時候，獲得不少人幫助，如今她們希望略盡綿力DIY便當，每周派發3次予有需要的人。

12歲女孩派發愛心便當

據日本《朝日電視台》報道，現年12歲就讀星美學園小學六年級的松尾栞奈，在今年初起在東京赤羽區派發免費便當。電視台追訪了松尾，她跟媽媽在河邊遇到一名過了5年露宿生活的60多歲無家者，栞奈送上飯糰及裝有配菜便當予他，並跟他聊天。

無家者開心接過女孩的愛心便當，之後禮尚往來，遞上一袋裝有各式零食予她，栞奈驚喜地問真的可以收嗎？無家者表示是他用收集廢物回收所得的錢買，希望她可跟媽媽一起分享。

▲ 12歲松尾栞奈跟媽媽一起送暖。（影片截圖）

松尾栞奈每星期3次去派飯，能持續去行善，是因為接收便當者一句「謝謝你」或「我會得救」的話，令她感到高興，希望幫助更多人。

我們做的便當一點都不奢華，但我希望飯糰和配菜能填飽大家的肚子。

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感動更多人一起行善

44歲的單親媽身體力行支持女兒派免費飯，因為她們曾受到別人的幫助，故此如今她們想盡所能去幫助其他有需要的人。

松尾栞奈的善心感染了媽媽之外，更感動了不少人，包括學校的老師、同學及餐廳老闆等。汐織老師受訪指出學校裡的每個人都支持栞奈的行動，如積少成多收集學校午餐中多餘的飯素，好讓栞奈用來製作飯糰，減省一點點成本。

東京北區有餐廳負責人知道松尾栞奈的善事，從9個月開始主動讓出店面，提供廚房及器材予兩母女，可更方便去製作愛心便當，餐廳負責人大讚小學生能如此行善真的不易，很支持她。

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露宿者獲激勵想重投社會

拍攝隊追訪母女晚上派飯的情況，她們拿著便當一邊散步一邊派發，她們遇到一名30多歲的男子，他受疫情影響下失業，從去年開始就一直流落街頭，他感激地接過愛心便當，表示這個便當是他當天吃的第一餐飯，他受到栞奈的激勵，有感不能自暴自棄︰

永遠感謝她！我這樣過日子，別人不願意跟我溝通，現在她送便當予我及跟我說話，令我想重新融入社會。

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責任編輯︰王明芳