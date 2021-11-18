【誤人子弟】小學英文通告文法錯漏百出 家長狠批︰無信心俾老師教仔女
學校透過不同途徑與家長溝通，包括學校通告。不過，日前有家長在社交媒體指出，子女的小學英文通告文法錯漏百出，至少可找到4個錯處，家長質疑老師和校長發出通告前未有核對清楚，家長收到這些錯通告很影響觀感。
近日有家長於facebook專頁「家長 Secrets」投稿，分享由青衣一間小學發出的兩張英文通告，內容都是關於籌款活動。家長直指︰
我唔係老師，但都睇到錯漏百出嘅英文grammar，試問家長仲會唔會有信心俾仔女呢間學校老師教？
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通告至少4個錯處
從上載的兩張通告可見，其中一張標題為「The 2021 Community Chest Dress Casual Day」當中，首句「Our school always actively encouraged students」時式（tense）有誤，應為「Our school always actively encourage students」。至於名詞「the fundraising activities」應使用「activity」而非加上眾數「s」。
此外，介詞（prepositions）亦有錯誤，「in the attached page」應為「on the attached page」，又出現「your childrenyou‘re your generous donation」的打字錯誤。另一張通告也有類似情況，家長批評即使負責出通告的老師不是專科任教英文，英文科科主任或校長都有責任過目︰
咁都睇唔到通告上嘅英文grammar錯到飛起？定係校長自己英文水平都唔掂？
他認為忙中有錯並非理由，覺得老師和校長出通告前應看清楚通告，才發給家長，「否則好影響觀感」。
網民︰其實係咪proofreading exercise
網民幾乎一面倒表示通告如此多錯誤，實在難以接受，留言「都唔關英文程度，係求其出通告」、「可能google translate再改一下」、「主任衰懶唔check，或者好急」、「其實呢篇係咪proofreading exercise」。點擊圖片睇更多網民意見︰
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責任編輯：王明芳