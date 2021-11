【誤人子弟】小學英文通告文法錯漏百出　家長狠批︰無信心俾老師教仔女

▲ 青衣一間小學發出兩張英文通告,文法錯漏百出。

學校透過不同途徑與家長溝通,包括學校通告。不過,日前有家長在社交媒體指出,子女的小學英文通告文法錯漏百出,至少可找到4個錯處,家長質疑老師和校長發出通告前未有核對清楚,家長收到這些錯通告很影響觀感。

近日有家長於facebook專頁「家長 Secrets」投稿,分享由青衣一間小學發出的兩張英文通告,內容都是關於籌款活動。家長直指︰

我唔係老師,但都睇到錯漏百出嘅英文grammar,試問家長仲會唔會有信心俾仔女呢間學校老師教?

通告至少4個錯處

從上載的兩張通告可見,其中一張標題為「The 2021 Community Chest Dress Casual Day」當中,首句「Our school always actively encouraged students」時式(tense)有誤,應為「Our school always actively encourage students」。至於名詞「the fundraising activities」應使用「activity」而非加上眾數「s」。

▲ 通告中的時式、名詞、介詞等都有錯。(「家長Secrets」fb圖片)

此外,介詞(prepositions)亦有錯誤,「in the attached page」應為「on the attached page」,又出現「your childrenyou‘re your generous donation」的打字錯誤。另一張通告也有類似情況,家長批評即使負責出通告的老師不是專科任教英文,英文科科主任或校長都有責任過目︰

咁都睇唔到通告上嘅英文grammar錯到飛起?定係校長自己英文水平都唔掂?

他認為忙中有錯並非理由,覺得老師和校長出通告前應看清楚通告,才發給家長,「否則好影響觀感」。

▲ 另一張通告亦有類似錯誤。(「家長Secrets」fb圖片)

網民︰其實係咪proofreading exercise

網民幾乎一面倒表示通告如此多錯誤,實在難以接受,留言「都唔關英文程度,係求其出通告」、「可能google translate再改一下」、「主任衰懶唔check,或者好急」、「其實呢篇係咪proofreading exercise」。點擊圖片睇更多網民意見︰

