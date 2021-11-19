【全新口味】麥當勞推全新「三重芝士安格斯」　焦糖燉蛋味麥旋風下星期回歸

▲ 麥當勞將推出全新「三重芝士安格斯」。（李榮忠攝）

麥當勞將推出全新「三重芝士安格斯」，配上全新芝士口味Shake Shake粉，帶來多重的芝士的體驗，而且還有新推出的紅茶花伝椰果橙茶及意式田園蔬菜批。另外，闊別多年的焦糖燉蛋味麥旋風亦在下星期回歸。

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麥當勞The Signature Collection在下星期一（22日）加入全新成員「三重芝士安格斯」，由130g厚切安格斯牛肉配上幼滑白芝士醬，加上脆炸芝士條，而在底層有香濃切片芝士，組合成三重芝士安格斯。若然覺得「芝味」不足，還有全新芝士口味Shake Shake粉，芝士愛好者可大飽口福了。

新推出還有鹹味的「意式田園蔬菜批」，酥脆外層包裹多種不同蔬菜包括洋蔥、甘筍、西蘭花及粟米，加上香濃蕃茄醬和芝士，帶來意式田園風味的蔬菜批，以及紅茶花伝椰果橙茶亦同步登場，紅茶帶着陣陣橙香配合椰果粒。另外，闊別多年的焦糖燉蛋味麥旋風亦會回歸，傳統法式焦糖燉蛋口味，配合Oreo曲奇碎，就在下星期一正式發售。

在11月22日起，麥當勞App用戶更可憑電子優惠券購買三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐，即享減$3優惠；麥當勞App用戶同時亦可以優惠價$51尊享「[一人盛宴]三重芝士安格斯四道菜」優惠，一次過品嚐三重芝士安格斯、中薯條、中汽水及意式田園蔬菜批，還可升級加配焦糖燉蛋味麥旋風；憑電子優惠券亦可以優惠價$34購買芝士安格斯超值套餐。

▲ The Signature Collection加入全新成員「三重芝士安格斯」。（李榮忠攝）

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記者：李榮忠