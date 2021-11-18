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【十四五規劃】陳茂波籲青年到內地多觀察、多交流　稱國家關心香港青年

政治 17:33 2021/11/18

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陳茂波籲學生到內地時，要多觀察、多看看、多交朋友、多交流及認識。（政府新聞網）

財政司司長陳茂波今日在活動上呼籲，學生應珍惜及把握機遇，到到內地多觀察、多看看、多交朋友、多交流及認識，為自己未來更廣闊的事業舞台做好準備。

陳茂波稱，十四五規劃明確香港的定位和角色，為香港融入國家發展大局提供了最佳路徑，香港可以發揮作為國家國際循環重要節點的功能，更要通過粵港澳大灣區建設的最好切入點，「扣進」國家的內循環。

他續指，國家非常關心香港青年，國家十四五規劃就提出了，支援香港青年到大灣區發展的措施，出台了不少利便政策和措施，而早前國家「十四五」規劃宣講團訪問香港，也特別出席為青年設的活動，是充分體現中央對香港青年人的重視。

另外，他又提到，港府推出多項計劃，協助青年到內地發展，包括「灣區啟航—金融才俊計劃」，為120名香港大學生，提供5個月全面培訓。他又透露，上月訪問廣州曾與當地香港青年交流，了解他們在創業、工作及生活狀況的經驗，以及創業過中的困難和需要，認為他們有共通點，就是初到內地曾遇困難，但通過認識、了解、不恥下問、廣交朋友、堅持不懈，已取得不錯的事業發展。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳宛彤

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