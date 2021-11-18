【打擊犯罪】警搗破觀塘淫窟拘27人　集團招攬內地女偷渡來港接客等「一條龍」服務

▲ 觀塘警區進行一個代號「彩雲」的掃黃行動，搗破一個活躍在觀塘區的賣淫集團。（曾秋文攝）

觀塘警區進行一個代號「彩雲」的掃黃行動，搗破一個活躍在觀塘區的賣淫集團，拘捕骨幹成員及內地女子共27名男女。

觀塘警區總督察（刑事）葉劍鵬表示，在疫情期間市民社交和公眾活動大幅減少，情報顯示本地黑幫覷準時機，在觀塘開展賣淫活動，招攬內地女子非法來港，並提供住宿、日用品和安排接客等「一條龍」式服務。 經過警方深入調查，最終鎖定一個活躍於觀塘區內賣淫集團，並於昨日（17日）展開「收網」行動，共拘捕11男16女（25至57歲），當中4名男子（25至42歲），涉嫌「依賴他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者進入香港」，2人有黑社會背景，相信該4人活躍在區內賣淫集團的骨幹成員，在拘捕期間，警方在其中一人身上搜出逾4萬元懷疑是犯罪得益。而在同日，再拘捕7男2女（25至55歲），涉嫌「協助未獲授權進入香港人士」，此外，在多間酒店拘捕14名內地女子（21至42歲），涉嫌「未獲入境處處長授權留在香港」和「非法入境人士接受僱傭工作及開辨業務」等罪名。

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葉劍鵬指出，相信涉案集團早前在同地招募性工作者，她們需繳付8,000至1萬元人民幣偷渡費，在本年5至10月分批來港，到埗後集團提供酒店房和日常用品，另透過手機社交平台向嫖客宣傳。調查得知，租用的酒店價格較便宜，由第三者協助登記和租用，性交易約1,000至1,500元，估計集團每月收入約100萬元。

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記者：曾秋文