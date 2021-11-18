【親子好去處】昂坪360舉辦朱古力聖誕嘉年華　小童來回纜車門票6折低至66元

▲ 昂坪360與意大利朱古力品牌Venchi合作，舉辦朱古力聖誕嘉年華。

昂坪360與擁有140年歷史的意大利朱古力品牌Venchi合作，於2021年11月18日至2022年1月2日，帶來「昂坪360 X Venchi朱古力聖誕嘉年華」。現場設4個遊戲攤位及打卡裝置，適合一家大小同樂。

設4遊戲攤位

走進昂坪市集，可見一個巨型Gelato雪糕倒放在平台上，化身成一棵別緻的聖誕樹，適合大小朋友打卡。現場亦設4個遊戲攤位，包括考眼力的「百發百中神射手」、考腕力的「滾球過三關」、考臂力的「雪糕圈套」，以及考智力的「眼明手快層層疊」，適合一家大細及親朋好友，發揮合作精神，贏取奬品。

在12月24日至26日期間，聖誕老人更會遊走昂坪市集每個角落，沿途派發小禮物，分享快樂。

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小童來回纜車門票6折

昂坪360在活動期間特設聖誕大激賞優惠，顧客在優惠期內於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站購買任何小童來回纜車門票，即可尊享6折優惠。

賓客須於到訪當天，親身出示香港身分證 ( 正本 ) (11歲或以下小童之香港出生證明書正本或副本)，以核實身分，方可享優惠。詳情請參閱昂坪 360 官方網站。

▲ 昂坪360推聖誕大激賞，指定推廣期內，小童纜車門票尊享6折優惠，低至港幣66元。（昂坪360提供）

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責任編輯︰王明芳