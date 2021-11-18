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【食物中毒】2人進食豬肉炒不明菇類後腹痛嘔吐　求醫後情況穩定

社會 17:58 2021/11/18

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2人進食豬肉炒不明菇類後腹痛嘔吐，求醫後情況穩定。（資料圖片）

衞生防護中心今日（18日）表示，正調查一宗涉及進食菇類後引致食物中毒的懷疑個案。

衞生防護中心指，個案涉及一名37歲男子和一名36歲女子。他們11月16日於聯和墟街市購得菇類，並以豬肉在家烹煮進食，約7個半至8小時後出現噁心、嘔吐和腹痛等徵狀。兩名病人昨日（17日）到北區醫院急症室求醫，情況穩定，現已出院。衞生防護中心調查仍在繼續，亦已通知食物環境衞生署有關事故。

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人提醒，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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