【大學發展】理大明年迎85周年校慶　校長滕錦光指將繼續推動創新創業教育

▲ 校長滕錦光（右二）、常務及學務副校長黃永德 (左一)，與行政副校長盧麗華（右一），為校董會主席林大輝（左二）預先慶祝其生日 。（理大提供）

香港理工大學將於2022年迎來85周年校慶，校方將於下周四（25日）舉行校慶啟動禮。理大校長滕錦光表示，未來將繼續推動創新創業教育，鼓勵學生參與科研。

理大校長滕錦光表示，啟動禮當日將分享未來發展概況及多項慶祝活動的詳情。近年本港大專院校積極推動學生創業，滕錦光指，理大透過「大灣區理大科創2025」計劃，希望每年孕育300多個創新種子，從中培育出20間深科技初創企業，期望在未來數年於大灣區培育出25間初具規模的科創企業。

另外，為鼓勵本科生參與科研，理大今年推出「本科生科研計劃」(URIS)，每年招收約100位本科生，學生可以個人或小組形式提交申請，每個獲批項目可得到的資助總額由5萬元至10萬不等。計劃開展以來，已有超過110個項目成功通過審批，當中涉及不同範疇的研究，包括應用數學、電機工程等，批出資助金額逾500萬。

滕錦光又說，理大在教育資助委員會「2020年研究評審工作」結果中，獲高度肯定和表揚，當中70%的研究工作達到「世界領先」及「國際卓越」水平，而於自然科學及電腦科學 / 資訊科技這兩個組別更排名第一，印證理大追求科研卓越的努力。

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責任編輯：黃悅晴