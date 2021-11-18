【大灣區】港大團隊稱珠三角使用香港高新科技比重不高　須優化研發環境

▲ 研究團隊提出5項建議，以促進香港成大灣區高科技發展創新中心。（香港大學提供）

香港大學一支跨學科研究團隊發現，香港擁有科技研究優勢，但珠三角使用香港高新科技、勞動力及生產性服務業上，存有若干障礙，提出多項建議，以促進香港成爲粵港澳大灣區高科技發展創新中心。

研究發現，內資企業主要使用珠三角及內地其他區域服務及高新科技，很少使用香港的服務和技術，主要由於香港的成本較高、與內地市場的需求脫節等原因。

此外，港資和其他外資企業，很多也使用珠三角的服務和高新科技，主要是內地市場的快速壯大，以及珠三角生產性服務和高科技產業迅速崛起，而香港在推動珠三角高新科技産業發展的重要性正在減退，但在市場拓展、國際化運營、企業融資和生産性服務業供給等方面仍然擁有優勢。

團隊建議，要讓珠三角高科技企業，更了解香港的高新科技，包括鼓勵香港高新科技更好地對接內地市場需求和商業模式、在珠三角建立子公司等，又認為香港必須進一步優化研發環境，完善其上游創新能力，例如港府可提高研發經費的公共支出水平等。

另外，團體認為，跨境便捷流動，也有利香港參與大灣區的高新科技產業發展，單向自由人流，會窒礙了香港在珠三角的融合發展，建議要有創新跨境簽證申請安排和管制，方便大灣區內地的企業和科研人員過關。

團隊在去年12月到今年5月，開展高新科技企業問卷調查及訪談，在深圳及東莞，訪問363家生物醫藥和智能裝備的內資，港資和其他外資企業。

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責任編輯：陳宛彤