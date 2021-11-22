【燦爛重生】與丈夫同帶地貧基因3度流產　女強人徘徊中風骨髓癌活出精彩人生

▲ 馬廖千睿女士希望透過新書《重生》，為地貧病童籌募善款。

女性可以很堅強，尤其為人母者。馬廖千睿女士是地中海貧血兒童基金董事，也是一位地貧基因攜帶者，曾經歷3次流產、中風，徘徊骨髓癌邊緣，又因家中發生的波折而一度陷入情緒低谷。回顧半生，馬太感激丈夫及女兒扶持，希望透過新書分享自身經歷，喚起社會關注地貧患者，鼓勵同路人活出精彩人生。

▲ 馬廖千睿女士為地中海貧血兒童基金自資出版著作《重生》，目的是為地貧病童籌募善款。（劉卓姿攝）

馬廖千睿女士出身基層家庭，小時候一家7口居於板間房，投身社會後，在律師行工作期間認識了丈夫，婚後很快懷孕，順利誕下女兒。然而，幸運沒有一直眷顧馬太，之後8年間她3度懷孕卻一直流產。第3度失去胎兒時，馬太被安排在女兒8歲慶生後翌日引產，當時她躺在床上淚流不止，那種椎心之痛，非筆墨所能形容。

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7、80年代醫學發展不及現在，馬太屢次流產都出現胎兒水腫的情形，令她曾懷疑是否與地貧有關。但直到最後一次流產時，她和丈夫才被證實是地貧基因攜帶者，而她亦選擇無私地捐出胎兒作醫學研究之用。

數度流產後，馬太也曾被親戚追問原因，但她深信一切都是上天安排，不會自責。在復元過程中，丈夫和女兒一直都是她的信心，支撐她度過難關：

他（丈夫）是很支持自己的人。這麼多次，他沒有跟我提過失去小朋友，只是在身邊默默牽著我，不會令我覺得難堪。

女兒也是，她說自少到大，媽媽只是說去生BB，但從來沒有抱過BB回來。她只是記得大人抱著她，叫她不要問。

徘徊骨髓癌邊緣

難關浪接浪，馬太96年在外國陪伴女兒讀書期間常感到骨痛，及後求診接受檢查，醫生懷疑她患上骨髓癌。她回港後再做詳細檢查，醫生告知她的抗體指標有所異常，但會否演變成骨髓癌，就全靠自己的意志：

陳教授跟我說，若你覺得自己病，（病魔）可能就會來了。我經常說，我的女兒仍在讀大學，父母、老爺奶奶尚在，又要照顧老人家。我跟自己講，我不能病，不能死，我要活下去。

▲ 為了家人，馬太決定要撐下去。（劉卓姿攝）

足足10年間，馬太每3、4個月就要檢驗一次，直到身體狀況完全穩定下來，但她看得很豁達：

生病不要緊，它（病魔）既然找到我就不要怨，許多事安排你要承受，就要勇敢面對。

喪母後陷情緒低谷

馬太自有一套抒壓方法，興趣廣泛的她會攝影，擅於花藝及曲藝，更是烹飪食譜作家。馬太首本食譜在08年出版，當時她剛跨過人生另一個難關——女兒生病做手術、媽媽突然離世，讓馬太掉入情緒谷底，終日以淚洗臉，抗拒外出和進食。

令她情緒好轉的契機，出現在一次機緣巧合。當時她因家中裝修，獨自搬去大坑道一個處所居住，她望著樓上迴旋處忽發奇想：

不知為何在迴旋處激發念頭，我覺得這條路可以通過去，也可通往第二條路，人不會只有一條路可以走。如果我鑽牛角尖，家人會擔心我。媽媽也不會開心，她不會想我這樣。當下明白，就是這麼簡單。

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及後女兒逐漸康復，馬太重整心情，將情緒藥全掉入垃圾桶，埋首跟女兒一起籌劃並出版首本慈善食譜。2016年，馬太從南美回港後感身體不適，出現面部及半身麻痺的情形，檢查確診「小中風」，需入院進行後續治療。回首過去種種經歷，馬太不知哭了多少次，但她也跟自己說不能再哭：

這世人哭夠了，最重要是有老公跟女兒支持，令我可提起勇氣去出書講述經歷。

▲ 老公跟女兒的支持，令馬太提起勇氣出書講述經歷。（劉卓姿攝）

今次馬太為地中海貧血兒童基金自資出版著作《重生》，目的是為了籌募善款，讓地中海貧血症病童得以進行骨髓移植手術。她寄語地貧患者及家人無需太介懷自身不幸，應積極面對人生：

人生有許多事把握在手，不要想歪，可以多從好的方向去想。如果既成事實，就要積極面對。

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記者：陳昊淋