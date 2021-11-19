【昔日藝人】高妙思曾演楚留香紅顏李紅袖　自爆秋官因一個原因叫她「老婆仔」

▲ 70年代曾演出《乘風破浪》、《楚留香》的藝人高妙思，90年代初淡出娛樂圈後，一直長居歐洲，自2019年回港探望母親後，這兩年因疫情仍留在港。

前一陣子，TVB第一期無綫電視藝員訓練班（1971年）的藝人相約聚會，掀起大家的集體回憶，當中包括久違的高妙思。自從90年代初淡出娛樂圈後，高妙思消聲匿跡，原來她一直長居歐洲，之所以2019年回港，然後一直留在香港，都是高媽媽的緣故；更因為疫情，開始朝九晚五的工作。問67歲的她會否重返娛樂圈？

Never say never，永遠也不能說，但娛樂圈少見少出就少做了；而且我生活慣了平淡，拍返劇會否好累？年代不同，演繹方法也不是那回事。

▲ 屬於無飯主婦的高妙思，經常外出吃飯，但仍然可以保持窈窕身形，又沒有三高，羡煞許多人。（攝影：湯致遠）

想念母親回港避過歐洲疫情

退出娛樂圈後，一直與丈夫長居歐洲的高妙思，天熱時會留在葡萄牙，天冷又會去意大利滑雪，更會在比利時、荷蘭、法國、西班牙等地方留下不少足跡。「我們沒有小朋友，又喜歡旅行，因此就會周圍去，去到那裏就試當地的食物。」

她曾試過最長6年沒有回過香港，但2019年暑假，因為高媽媽很想見她，於是她就回港。「因為社會運動後就爆發疫情，而意大利及西班牙的疫情都很嚴重，死了很多人，所以姐姐說：『其實是媽媽救了你。』」結果，她就在香港待了兩年。碰巧她有朋友經營英國海外升學顧問公司，她熟悉歐洲，便去幫忙，過著朝九晚五的生活，有時甚至周六也要上班。

▲ 高妙思與呂有慧（中）、陳嘉儀（右）老友鬼鬼。（被訪者提供）

「我經常戴住口罩，大家不會認得我，但疫情前試過買嘢，覺得我熟面口，一出聲就被人認出，一定是那個年代的人。」她自言喜歡歐洲的生活，與美加完全不同，好寫意，所以她始終會回去。但今次因著疫情，因為在香港逗留時間較長，於是最近便經常相約第一期無綫藝員訓練班的同學相聚，就好像呂有慧、程可為、黃允財、郭鋒、金興賢等等。

「我們那年代讀藝訓班，經常見面，晚上除了跟劉芳剛學電影，一班女仔要去學中國舞，而男仔就要去學劍擊。」本身中學時有跳中國舞的高妙思，一有古裝，導演王天林就會找「妙妙」演出。「我最初也有拍時裝劇，但無綫一開了武打劇後，就套套都是古裝，我想拍時裝劇也無份。」

那些年拍劇的回憶

高妙思記得拍第一部武打劇《書劍恩仇錄》的時候，她就與李司棋「相依為命」。李司棋飾演的駱冰經常拿著鴛鴦刀，她飾演的周綺，就拿著闊斧大刀，而其他紅花會的人都是全男班，那時候經常武刀弄劍，高妙思記得拍得很累很辛苦。

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「我們也做過開荒牛，在葵涌借了廠拍攝。只有一個冷氣槽，拍完睇playback的時候，大家要對住冷氣口呼吸。」高妙思也試過在變成了沙漠的廠景拍戲，因為使用木糠扮沙漠，拍完回家鼻孔都藏了很多木糠，而且變成黑色。

一向拍慣古裝的高妙思，古裝扮相清麗可人，邵逸夫也曾經叫她去邵氏試鏡，穿著清裝。「但我忘記不知是拍甚麼劇，我的粧化到好肉酸，還要在一個蛇竇裏面，周圍有許多蛇。」

▲ 鄭少秋飾演的楚留香，劇中三位的紅顏知己，分別由高妙思、廖安麗及趙雅芝飾演。（黑白圖片，被訪者提供）

高妙思與鄭少秋也合作過不少電視劇，最為人熟悉是《楚留香》，她飾演楚留香的三位紅顏知己之一的李紅袖，其餘還有趙雅芝的蘇蓉蓉，以及廖安麗的宋甜兒。「那時候秋官一見到我，就會叫我『老婆仔』，因為他覺得我似他老婆，但其實我未見過他第一個老婆。現在回想起來都很開心，但拍劇真的好辛苦。」

但高妙思另一套最為人熟悉的電視劇，是早年（1975年）的《乘風破浪》，講5位女孩的故事，分別由趙雅芝、高妙思、程可為、莊文清及楊詩蒂飾演。「我記得那時候要拍一場扒獨木舟的戲，好驚，還要在龍鼓灘瞓了一晚，影埋日出，有好多回憶。」

▲ 1975年的《乘風破浪》，講5位女孩從離開校園到踏足社會所遇到的困難及挑戰，由趙雅芝、楊詩蒂、程可為、莊文清及高妙思演出。（圖片：被訪者提供）

那時候趙雅芝參加完香港小姐（1973年），開始拍劇不久。「當時她拍劇好像木頭，戇居居，她自己也認同。因為她講對白始終不太清楚，我就叫她不如試下日日讀報紙。」

拍過40多部劇集，那高妙思自己最滿意哪一部呢？

其實無一套好滿意，接了戲後，盡自己責任做到最好就算了。

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吃肥叉仍然可以保持窈窕

已「登陸」的高妙思，身形仍然像少女般窈窕，有何keep fit秘笈？「我完全無keep，而且食很多嘢，食叉燒，我要食肥叉，但我天生很難肥。」

經常維持在九十幾、一百零幾磅的高妙思，當年更試過在馬來西亞拍劇時，只有八十幾、九十磅。「不是有病，我想那時候是因為瞓得唔好，才會咁瘦，睇返相也覺得自己瘦。」她又喜吃甜食，經常外出用膳，同時也懶做運動，但得天獨厚，食極都唔肥。

她最近做過全身檢查，一切正常，完全無三高。「我唯一高，是我姓高。」高妙思不忘搞爛gag，不過，她十多年前，已發現自己有乾眼症，而且醫生說可能會有乾燥綜合症。「即是開始時眼乾，之後可能會影響喉乾，所以我現在都很小心。」

▲ TVB第一期無綫藝員訓練班45周年聚會時，高妙思與郭鋒、陳嘉儀等，也玩得很盡興。（圖片：被訪者提供）

理財之道：賺$100儲$30

退出娛樂圈後，高妙思一直過著遊山玩水的生活。「我不夠膽買股票，因為我是唔輸得的人，輸晒點算，受不到這些刺激，所以不熟不敢買。」她有在海外置業，但詳情就賣個關子。唯一可以講的，是儲蓄的重要。

我從小到大的教育，加上本身的性格，賺100蚊，就會留起30蚊，盡量不動這筆錢。如果買了名牌後，甚麼也無晒，要節衣縮食，我寧願不愛名牌。其實穿衣不失禮人，就可以了。

場地提供：香港康得思酒店

記者：何小雲