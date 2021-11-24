【輪椅羽壇一哥】拍拖3月遇車禍女友不離不棄　陳浩源感激愛妻扶持

▲ 陳浩源拍拖3個月遇車禍，感激女友不離不棄，2人結婚互相扶持。

「在我人生旅途上重新站起來的過程上，有2位女士是最緊要，第1位是我的媽咪，第2個是我的太太。」陳浩源（Daniel）是輪椅羽壇一哥，當他22歲時遇車禍截肢失去左腿，由能坐上輪椅，學用義肢，再到今天能出征殘奧摘下男子WH2級單打勇奪銅牌，他很感激一路對他不離不棄十多載的太太Sandy，Sandy是陳浩源心目中的世一好老婆。

▲ 陳浩源感謝太太Sandy助他重新站起來。（圖片︰受訪者提供）

拍拖3個月遇意外

在22歲時遇車禍截肢，從意外陰霾拉他一把的有樂觀堅強的陳媽媽之外，亦有當時的女友，即現時的太太Sandy。Daniel分享她倆相識的經歷，2人識於微時是中學同學，就讀荃灣公立何傳耀紀念中學，他們是知己會煲電話粥。陳浩源笑著解釋「大家都知中學生不可以談戀愛」，2人是出來工作，女方完成大學之後才拍拖。他倆甜密拍拖不久就遇上考驗。

由知己變了伴侶，但當她變了我伴侶3個月左右，我就出事。其實她有足夠的理由合理地變回普通朋友去扶持我，結果她相信我這位後生仔可以站回起來。

▲ 陳浩源在東京殘奧羽毛球WH2級勇奪銅牌。（圖片︰受訪者提供）

女友不離棄給予自我肯定

陳浩源認真地說著之時，不忙笑說補充道︰「我亦相信她很有眼光，這樣看得中。」他打從心底感激太太的不離不棄，一起共患難，尤其在心靈方面，女朋友扮演很重要的角色。

有段時間覺得自己是，除了屋企人之外，變得一無所有，沒有事業，基本的行動能力沒有了。我覺得自己都外貌非凡有些型、六呎高，無晒！因為我坐在輪椅，因為手術關係有疤痕、身體上有不同的缺損等。女朋友是除了家人，有一些人仍然關心、全心全意對你好。對我的自我認可、自我價值都好重要。

▲ Daniel與妻子識於微時，他們是中學同學。（圖片︰受訪者提供）

在遇意外失去左腿之時，陳浩源很快踏上復健之路站起來，有人認為始終是後生仔，但陳浩源不會將此歸功於自己，坦言自己是第一身，好好醜醜都要面對此事。他明白家人、女友沒有責任一起面對與承受，理所當然以為她們要照顧自己，其實不是。「那個壓力、未知性是無人想像得到。」

我太太相對媽咪來說是比較「硬淨」，不是很懷柔地對我，她是給我目標要我達到。一步一步由我坐輪椅，希望我著義肢站起來，由義肢再到我拿助行架、2支拐杖，至現時我不需要用任何物品去輔助，她都是給目標予我。

媽媽與女友分別懷柔和高壓軟硬兼施下，陳浩源才可以好好復元，在醫院接受約10個月治療後，離院1、2個月更接觸輪椅羽毛球，慢慢踏上運動員之路。

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結婚8周年一直扶持

陳浩源跟Sandy今年結婚8周年。Daniel在相識1729日約4年半多向她求婚，於2013年11月結婚，期間他已成為了運動員。陳浩源指彼此思想成熟想早婚，成為伴侶都是向著組織家庭方向出發，他就在28歲那年結婚。

自從做了殘疾人士之後，要對自己未來負責任及打算好些。加上又做了第1位輪椅羽毛球運動員，肩負了發展輪椅羽毛球的責任，她見到我成個人不同了，可能以前的我吊兒郎當，但成為運動員，令她覺得我多了使命感，儘管身體上面有些殘缺、限制，依然可以託付終身。

▲ 除了陳浩源奪銅牌時，他結婚同樣是媽媽人生中最開心的時刻。（圖片︰受訪者提供）

Sandy在Daniel成為運動員之路上貢獻不少，有份成就今天在殘奧羽壇上發光發亮的陳浩源。在他做運動員的過程，浩源承認是一個容易自大及驕傲的人，是太太教他要謙厚些，不能自滿，否則很易停止進步。

她經常都是「質低」我，經常令我可以看回自己低一些，不要如此高位去看自己，所以這不單止令我站回來，更是令我不停成長的主要因素。

▲ 陳浩源是香港首位輪椅運動員，很多事靠自行摸索。（香港經濟日報資料圖片）

將傷殘人士跟運動融合

Daniel成為了運動員、打出了成績，於2016年入讀香港浸會大學體育及康樂管理學系，重返校園為未來的發展鋪路。至2017年11月，陳浩源正式成為全職運動員，一邊讀書一邊打全職雙軌而行，預計2024年巴黎殘奧將是他最後一戰，之後全程投身運動工業裡面。現時他創辦「香港地壺傷健協會」，經常到校出席講座，並推廣殘疾人士與健全人士可以一齊玩的地壺運動，聘請殘疾人士做教練。

用運動將反差的教育帶回學校，殘疾人士做教練的，等小朋友學下一來如何去跟殘疾人士相處，殘疾人士都是社會的持分者。其次是有健全孩子會覺得自己叻過殘疾人士，我教你、我幫你，但當施與受調轉時，是一個好好的教育。

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不少學校都很喜歡此理念，超過20間學校將此放了體育課程內。陳浩源兌現了自己的承諾，將運動及殘疾人士連在一起，深思熟慮的他，為了自己、家人，不只是單單去追夢，更早已規劃職業生涯，家人從不為他擔心。

▲ 屈臣氏蒸餾水向默默背後付出的運動員家人，頒發「運動員的最強後盾」，捐出20萬元全數支援殘疾運動員的地區發展。 （林宇翔攝）

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記者：顏紫燕