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【機師確診】3貨機機師於外站未遵守閉環式管理　運房局：已責成國泰航空嚴肅跟進

社會 19:05 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

國泰貨機機師於外站未遵守閉環式管理，運房局稱已責成國泰航空嚴肅跟進

國泰航空5日內有3名貨機機師從德國法蘭克福抵港後，於豁免檢疫期間確診新冠肺炎。運房局今日（18日）收到國泰航空有限公司調查報告，對於涉事的貨機機組人員於外站停留期間未有遵守閉環式管理的要求，運房局表示非常遺憾及不能接受，考慮到事件的嚴重性，運房局已責成國泰航空嚴肅跟進，並防範類似事件再次發生。
　　 
運房局備悉國泰航空已應局方的要求，實施一系列的加強措施，包括加密機組人員回港後的檢測次數至每日一檢、就機組人員於外站停留期間的閉環式管理施加更嚴密的監察、就機組人員在醫學監察期間的活動施加更嚴格的限制並制訂更清晰的指引，以及要求機組人員接種第三針疫苖。
　　 
局方續指，在疫情持續的情況下，為確保社會正常運作和市民日常生活所需，航空貨運服務是不可或缺。運房局已再次敦促各航空公司嚴格執行防疫規定，並會繼續與業界保持緊密溝通，務求在保障公共衞生的同時，確保往來本港的航空貨運服務持續暢通運作，讓本港經濟以至全球供應鏈得以繼續正常運作。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

 

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