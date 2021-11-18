【私立學校】教育局逐步引入新機制　審批私校申請收取學費以外費用　

▲ 教育局指，正制訂全面涵蓋不同範疇的綜合申請及審批機制。（資料圖片）

申訴專員去年發表有關私立學校收取其他費用的調查報告，建議當局制訂有關私校收取其他費用更全面的申請及審批機制。教育局首席教育主任（特別職務）何慕琪今日（18日）於網誌「局中人語」撰文，指教育局正就私校收取學費以外的其他費用，逐步引入一套涵蓋不同範疇的綜合申請及審批機制。

何慕琪指出，部分私立學校為配合學與教、學校發展、校舍設施和基建工程等的財務需要，都有透過借貸和各種籌集資金計劃籌集相關經費，而近年私立學校籌集資金計劃的形式趨向多樣化，包括債券、資本費、提名權費等。

何慕琪說，因應社會的關注及申訴專員公署的意見，教育局正就審批私立學校收取資本費、債券、提名權費等其他費用的事宜，制訂全面涵蓋不同範疇的綜合申請及審批機制，局方考慮到私立學校獨特運作模式，在建立有關機制時，會顧及私立學校的實際情況和需要，以避免過度影響其運作或發展計劃，同時亦會從保障家長利益的角度作考慮。

何慕琪指出，在研究綜合申請及審批機制的同時，教育局去年已就2020／21學年起收取其他費用引入過渡安排，私立學校須向本局提交申請，教育局會考慮收費的目的及其用途、是否已諮詢或通知家長等，才會作出批准。

何慕琪又提醒，家長在選擇安排子女入讀私立學校，或考慮參與學校的籌集資金計劃時，應事先搜集有關學校的資料，包括了解營運有關集資計劃的目的及理據，細閱計劃的詳情或合約條款，並向學校索取更多財務資訊。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴