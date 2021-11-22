【新星廚師】「80後」雙主廚合作無間　目標奪米芝蓮星級名銜

▲ 「80後」雙主廚合作無間，目標奪米芝蓮星級名銜。(程志遠攝)

餐廳「摘星」是每名主廚畢生追求的夢，2名「80後」合作無間的年青大廚亦不例外，希望將共同打理的餐廳COBO HOUSE，獲得米芝蓮星級指南的垂青，兩人不約而同地表示，若當初拍檔人選非對方，便不會接受餐廳老闆擔任「雙主廚」的邀請。

餐廳採用「雙主廚」制度其實屬行內鮮有，設想像一間公司有2名決策者，領導風格不同，容易意見分歧，便令公司難以推展政策。

蔡韶殷（Ray）和侯煒妍（Devon）卻有莫名的緣份及默契，令2人勝任這個「不可能的任務」：

我們認識對方10年以上，以前一齊在VTC（職業訓練局）讀廚，雖然當時不認識對方，但畢業後曾在舊文華東方共事數年，一同做到管理層的位置。

Devon更笑言，他的老婆是我中學最好的朋友，加上我們住在同一幢大廈，即使不是與他共事，他都經常出現在我的日常生活，我與他熟絡的程度到更可以幫他照顧女兒。

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兩人淵源深厚，一合作自然順理成章成為最佳拍檔，「到現在我們一起擔任主廚，都從無出現拗撬，因為一個餐牌有8道菜，我們會各自分配4道菜執行，菜式最終決定權由對方負責，當在統合菜式遇上難題時，都會通過溝通來解決，避免爭拗。」他們補充，團隊平均年紀年輕，工作時的相處較斯文，有別於一般人認為「廚房佬粗俗」的印象。

曾在多間米芝蓮星級餐廳工作的Ray和Devon，對於從中工作除了提升烹飪技巧外，對管理一個團隊都很有幫助：

每一個部門、每一個員工很清楚自己的位置，如果在地攤需要一腳踢一個人做所有事情。

二人當然亦希望自己領導的餐廳能得到外界認可，獲得米芝蓮指南推介，但強調不會給予自己太大壓力，最緊要做好自己，為客人製作更多優質菜式。

二人強調性格隨心隨性，與餐廳風格相似，冀為食客帶來輕鬆而新鮮的用餐體驗，「我們餐廳崇尚波希米亞風格，希望為客人除了提供美食以外，亦能欣賞藝術品和海景，所以沒有營造一個嚴肅的環境。」Ray補充，「食飯都如此拘謹便很可憐，不想客人在食飯亦思考要用哪一種刀叉，為了增加食客用餐的新鮮感，餐廳會每6至8星期會轉一次餐牌，主題會根據食材、時令等來決定。」

今個月初開幕的美酒佳餚巡禮，COBO HOUSE亦有參加，Devon透露今次推出的菜式配合今個月餐廳以「豆」為主題，分別有頭盤、主菜及甜品，客人可在午餐惠顧：

當中甜品會以納豆製成雪糕，納豆雖然較偏門，但我們希望不吃納豆的人都可以食到，故將納豆表層焦糖化；頭盤及主菜則是法國牛肉他他配青豆醬及韓式大豆醬牙魚配白蘿白汁。

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記者：陳麗娜