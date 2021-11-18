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【貨船走私】海關偵破一宗涉嫌利用貨船走私　檢獲100噸走私凍肉市值約500萬

社會 19:33 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

海關偵破一宗涉嫌利用貨船走私，檢獲100噸走私凍肉市值約500萬。（政府新聞處）

香港海關昨晚（17日）在香港西南面水域進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用貨船走私的案件，檢獲約100噸懷疑走私凍肉，估計市值約500萬元。

海關人員昨晚進行反走私行動，在鋼綫灣對開海面發現一艘貨船形跡可疑，遂採取行動將貨船截停，並在貨船上檢獲該批懷疑走私凍肉。行動中，海關拘捕三名懷疑涉案男子，年齡介乎38歲至47歲。案件仍在調查中。

海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。

海關提醒走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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責任編輯：李榮忠

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