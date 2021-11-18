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【院內感染】屯門醫院再多3名病人帶抗萬古霉素腸道鏈球菌　兩人正接受隔離治療

社會 19:34 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

屯門醫院再多3名病人帶抗萬古霉素腸道鏈球菌。（資料圖片）

醫管局今日（18日)公布，屯門醫院再多3名男病人確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌，其中兩人仍在院內接受治療。

醫管局指，涉事3人年齡分別為64歲至77歲，為內科及老人科病房病人，是院方因應早前病房出現病人組群確診，根據既定指引展開追蹤篩查後發現。其中一名病人已出院，其餘兩名病人正在醫院接受隔離治療，當中一名病人因自身疾病情況嚴重，另一名病人情況穩定。

醫管局指，涉事病房已經執行加強感染控制措施，包括加強手部衞生、嚴格執行接觸傳播防護措施、加強有關病房的消毒及清潔等。院方已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進，會繼續密切留意有關病房的情況。

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責任編輯：黃悅晴

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