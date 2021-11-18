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【安心出行】張宇人：大部分業界支持所有食肆強制掃碼　估計當局最快下周四推行

社會 21:53 2021/11/18

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張宇人稱大部分業界支持所有食肆強制掃碼，料當局最快下周四推行

港府早前預告食肆會嚴格推行使用「安心出行」，食衞局代表今（18日）晚與業界會面，有份出席飲食界立法會議員張宇人透露，會上已轉達大部分業界均支持A及B類食肆強制掃碼，「因希望能早日通關」，同時明白措施必然會帶來生意上的損失，故盼港府放寬其他防疫規定，如營業時間等。

張宇人表示，就飲食業6商會作不同會員調查，及其本人親自到沙田區諮詢食肆意見後，得悉大部分業界均同意所有食肆統一強制掃碼，而豁免安排應與現時C及D類食肆看齊，但強調希望港府在實施前可給予多點時間讓業界作準備，因涉1.6萬間食肆。

在整體我們明白為何港府要收緊措施，飲食業是支持，在我們協助港府時，都希望能早日通關，故每人都要付出少少，包括飲食業，但大部分我們問的業界都比較支持政府嚴格執行，亦都希望給多一點措施補償損失。

現時防疫措施於下周三屆滿，張宇人估計，港府當局最快會在下周四才要求A及B類食肆強制掃碼，「除非有突發事，否則睇不到有改變（提早執行）。」他又透露，會上食衞局秘書長表示正與專家研究，其他表列處所是否都會實施同類措施。

業界亦希望港府能同時放寬其他防疫規定，如將每枱距離由1.5米縮短至1米，宴會人數上限由240人放寬至300人等，「希望政府都知道業界有營運困難」。張宇人又表示，希望永久取消A類食肆：

A類屬少數，只有200至300間，是不是仍有需要維持A類呢？我其實不希望再見到，我希望永久取消，最差都應4人（一枱），（營業至）10點才有生存空間。

最新影片：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

 

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