【沙井意外】小蠔灣污水處理廠4名工人被困8米深污水井　1死1危殆2人情況嚴重

大嶼山小蠔灣污水處理廠發生致命意外，4名工人下午約4時進入約8米深的沙井工作時被困，消防救出4人，送往醫院救治，其中一名女工人死亡。勞工處正調查意外。詳情即看【下一頁】

今午(18日)4時許，警方接獲小蠔灣污水處理廠職員報案，指4名工人職員進入約8米深的沙井工作時被困。消防人員到場陸續將被困人士救起，其中1男1女工人救出時昏迷。

女工人送到北大嶼山醫院後證實死亡；2名男工人送到瑪嘉烈醫院，分別情況危殆及嚴重；另一名男工人送到仁濟醫院，情況嚴重。

署理助理消防區長鍾道峰表示，據報工人當時在沙井內進行換喉工作，4人被困8米深的污水井，面積約6米乘7米，井口面積為1米乘1米。人員到場時發現女工伏在污水井內0.5米深的污水中，左上臂截斷，當時已經沒有呼吸；其餘3名男傷者被困離地約6米平台，沒有帶上安全帶。

消防花約1小時將所有傷者救出，鍾道峰指井口狹窄、環境昏暗潮濕、視野不清、水位可能急速上升等，大大增加救援難度。

​勞工處發言人稱，意外接報後已即時派員到現場，現正展開調查。

▲ 左起：署理助理消防區長鍾道峰、高級救護主任劉少暉。(黃傑偉攝)

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記者：蘇文軒、李榮忠、黃傑偉