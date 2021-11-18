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【聖誕節2021】銅鑼灣2400呎自助烘焙店開幕　12月推獨家聖誕水晶音樂球

休閒消費 19:52 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

銅鑼灣新開了一間自助烘焙店。（圖片由店舖提供）

聖誕節快到，大家除了購買各式各樣的禮物，也可考慮親手做甜品送愛人及朋友。Home.焙小日子進駐香港4年，不斷擴大版圖開分店，最近在銅鑼灣希慎廣場開分店，佔地2400呎，成為香港最大的分店。他們於12月更會推出新店獨家的聖誕水晶音樂球，充滿節日氣氛。

點擊大圖了解詳情：

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Home.焙小日子由80後的台灣爸爸Ken創立，他本身和家人在台灣開設自助烘焙店，後來於2017年進駐香港，先後在荔枝角、荃灣、旺角、將軍澳開分店。而銅鑼灣希慎廣場新店面積2400呎，可容納大約70人，除了是店舖在香港最大間分店，亦是港島區第一家分店。

客人只需選擇喜歡的甜品，例如蛋糕、冬甩及瑪德蓮等等，便可跟著平板電腦的食譜做甜品，店舖亦會提供相關的食材及用具，大家可輕輕鬆鬆來到店舖體驗烘焙的樂趣，而且做完甜品後也不用清洗用具，直接帶著自家製的甜品離開，十分方便。

新分店將推出限定甜品，而12月開始的聖誕季將會有銅鑼灣店獨家聖誕水晶音樂球。

銅鑼灣店

銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場7樓705-708A號舖

電話：3165 8677

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責任編輯：王芷瑩

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