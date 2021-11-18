【飲食速報】豬門店MegaBox分店開幕　必試豬皮脆片+脆豬肋骨+蟹餅

▲ 豬門店The Salted Pig第五間分店於11月8日進駐MegaBox。（圖片由餐廳提供）

豬門店The Salted Pig第五間分店於11月8日進駐MegaBox，提供一系列招牌豬門店菜式，例如小食分享拼盤（HK$318），其中包括蘇格蘭溏心炸雞蛋、迷你牛肉漢堡、豬皮脆片、蟹餅、脆豬肋骨及以豬肉店秘製香料醃製的香烤雞翼等多款必嘗小食。

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曾擔任廚師一席的 Shore Hospitality 創辦人 Mark Cholewka 於二十年前特別研發秘製香料，為餐廳菜式增添獨特風味，使得各款烤物更芳香四溢。

餐廳特別推薦菜式還有大眾最愛的手撕豬肉配墨西哥芝士粟米薄脆（HK$158）、番茄肉丸意粉（HK$158）及經過三天精心準備以保證最佳風味及肉質的招牌德國鹹豬手（HK$308，適合二人享用）。

細意品嚐餐廳招牌菜色的同時，不妨以煙肉芝士焗通心粉（HK$88）及烤原個白汁芝士椰菜花（HK$118）等配菜搭配，令用餐更滿足。

除了招牌美味豬肉菜式外，MegaBox 分店更提供全新新店限定烤物餐單，以及多款以植物性食材、新豬肉和 Impossible 植物肉所炮製而成的素食選擇。

地址：MegaBox 九龍灣宏照道 38 號 MegaBox 11 樓 12 號舖

電話：2770 2702

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