【Klook獨家報名】海港城「慈善攝影區」打卡做善事　揀心水旅遊目的地贏豐富禮品

2021年11月19日至2022年1月2日期間，海港城會化身成「聖誕客運站」，當中的巨型行李箱「慈善攝影區」可於Klook獨家報名，帶你走進海港城「慈善攝影區」打卡。

大家更可選擇不同「快圖美」聖誕相片套餐，當中之收益扣除成本後，將會撥捐「香港血癌基金」。是 次Klook與海港城合作，更設有Klook「聖誕登機閘」，只要挑選你的心水旅遊目的地並成功挑戰，即可贏取豐富獎品！

在挑戰前記得先下載Klook手機應用程式並免費登記成為會員，以及追蹤Klook社交媒體（Facebook及Instagram）。

遊戲玩法：

（1）選擇你下一個遊歷的城市。

（2）根據航班起飛時間按下按鈕，啟程出發。

（3）成功挑戰按中指定的起飛時間，即可獲得限定禮品乙份。

按此報名。

活動期間，Klook會定定期切換旅遊地點，包括日本、韓國及台灣。

11月17至23日及12月17日至明年1月2日：啟程往日本

成功挑戰即可選取其中一款由日本國家旅遊局贊助的日本限定禮品，包括和風環保袋、特色行李帶或和紙文件套等。聖誕期間更有豐富禮品。

11月24日至12月2日：啟程往韓國

成功挑戰即可獲得由韓國觀光公社（香港支社）贊助的韓國精選禮品包乙份，包括Kingdom Friends拉鍊小袋及口罩套連口罩。

12月3至16日： 啟程往台灣

成功挑戰即可選取其中一款由臺灣觀光協會香港辦事處贊助的台灣限定小禮包，包括竹杯及茶包、口罩或文件夾等。

即使未能成功挑戰亦可獲得Klook聖誕卡連限定優惠碼，享高達$50折扣。

「慈善攝影區」打卡＋做善事

look於今個冬日與海港城合作推出巨型行李箱「慈善攝影區」的網上登記，每人只需捐款 HK$10並於Klook獨家報名即可登上指定區域打卡。更可以低至HK$120起選擇不同的 「快圖美」聖誕相片套餐，打卡之餘，還可以做做善事，十分有意義！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

活動詳情：

日期：2021年11月19日至2022年1月2日

時間：1:30 pm - 9:30pm

地點：海運大廈入口大堂

費用：免費參加

最新影片：

記者：蕭雅文