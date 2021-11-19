【優惠情報】KKday x 澳門特別行政區政府旅遊局「安全宜遊。魅力澳門」 活動　線上旅行團開團

在疫情下，大家已經有一段長時間未能離境旅遊。今年，，KKday 聯乘澳 門特別行政區政府旅遊局推出「安全宜遊。魅力澳門」推廣活動，更以線上旅行團直播讓大家安坐家中遊覽澳門最新最正最好玩的景點，並即場送出豐富禮品包括澳門大賽車博物館門票、自助山自助餐體驗等。KKday 更推出限量優惠，率先以 5 折預售澳門旅遊現金券，讓大家為將來的澳門之旅做好準備。

澳門線上旅行團開團

邀澳門旅遊頻道「旅癮我最大」帶大家用眼睛「賞遊澳門一 小時」，於11月21日及11月28日，兩個周日出發，將澳門最新最好玩的地方介紹給大家，線上旅行團直播還會即場送禮，大家要留意 KKday Facebook專頁LIVE，了解更多澳門旅遊資訊。

除了即場送澳門旅遊產品及禮品，直播期間會介紹完一個景點就會跟大家玩遊戲，最快答對問題，就有機會贏取豐富獎品，包括澳門大賽車博物館門票 、自助山週末午市、VR 虛擬現實體驗館、澳 門飛索、澳門特色老店及特色店計劃禮物（獎品總值 HK$5,000）。

最新影片推介：

線上旅行團直播第 1 團：11 月 21 日 （日）15：00 – 16：00

行程：

1. 澳門大賽車博物館 （重溫澳門格蘭披治大賽車賽事的非凡歷史）

2. 自助山 （18個即席烹調的美食區隨心探索中西、泛亞等環球美饌）

3. VR虛擬現實體驗館 （引入首個日本 VR 體驗中心）

4. 澳門飛索 （亞太區首個城市高空滑索）

線上旅行團直播第 2 團：11 月 28 日（日）15：00 – 16：00

行程：

1. 澳門美食節（於 11 月 19 日至 12 月 5 日，在澳門西灣湖廣場舉行）

2. 澳門特色老店（具有鮮明的澳門特色文化背景和文化底蘊）

3. 特色店 （具有顯著的多元文化特點及技藝傳承）

按此了解線上旅行團直播。

預購KKday澳門旅遊現金券5折發售

由即日起至 2021年12月17日或以前，可享限時5折優惠，以HK$ 50購買價值HK$ 100的澳門旅遊現金券(限量1,000張，售完即止)。隨心選購 KKday活動主頁內精選澳門體驗活動，包括香港來回澳門船票、自助餐、Air Sim、各類型的澳門門票、體驗等等均可使用旅遊現金券。

▲ 圖片由kkday提供，

每張訂單僅可使用一張現金券。於2023年6月30日或之前出發，即可於預訂時即時抵扣HK$100，為澳門之旅提早計劃未來的旅程。

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記者：蕭雅文