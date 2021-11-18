【強制檢測】14個地方納入強檢　包括4間小學及幼稚園

▲ 14個地方納入強檢，包括4間小學及幼稚園。（梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受新冠病毒核酸檢測。

屬再次檢測的指明地方

任何人士在下列時間身處該處， 須於2021年11月20日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年11月16日至11月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年11月8日下午1時至下午6時期間曾身處香港中環金融街8號國際金融中心1樓1015號鋪 Pret A Manger的人士

任何在2021年11月8日中午12時至下午3時期間曾身處香港金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處的人士

任何在2021年10月31日上午2時至上午6時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102、8T005A 及8T005號鋪麥當勞的人士

任何在2021年11月8日上午8時至中午12時期間曾乘搭任何由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼 DB01R 的巴士的人士

任何在2021年10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時59分、10月30日凌晨0時至上午2時或11月8日下午2時至下午5時期間曾身處香港中環中環三號碼頭或香港新界大嶼山愉景灣碼頭的人士

任何在2021年10月19日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣愉景灣國際學校超過兩小時的人士

任何在2021年10月19日至11月9日期間曾身處香港新界大嶼山愉景灣愉景灣國際學校幼稚園超過兩小時的人士

任何在2021年11月8日中午12時至下午3時期間曾身處香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306號鋪鼎泰豐的人士

任何在2021年11月8日下午7時至下午11時期間曾身處香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行東翼2樓潮庭的人士

任何在2021年11月8日下午5時至下午9時期間曾身處香港香港仔黃竹坑道 108號黃竹坑遊樂場的人士

幼稚園

任何在2021年11月5日至11月18日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須於 2021年11月20日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派 發的樣本瓶進行檢測，則須於 2021年11月22日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年11月16日至11月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港九龍深水埗海麗邨海麗商場 1 樓 114 號仁愛堂龐盧淑燕幼稚園

香港新界大嶼山東涌東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號鋪太陽島幼稚園（東涌分校）

香港新界馬鞍山錦泰苑錦泰商場 1 樓 OT KG01 室崇真會美善幼稚園

小學

任何在11月5日至11月18日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月20日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年11月16日至11月18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港太古城太豐路 5-7 號德思齊加拿大國際學校就讀六年級

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責任編輯：李榮忠