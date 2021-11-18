MIRROR閃卡熱潮捲政界　多名立法會選舉候選人仿效

▲ 陳祖恒、吳秋北及鄧家彪（右起）響應閃卡潮作宣傳。（互聯網）

近期有快餐店推出男團MIRROR閃卡，掀起儲卡熱潮，吸引到網絡電視二次創作，推出男星限量版閃卡。這股熱潮今日更蔓延至政界，有3名立法會選舉候選人受到啟發，紛以閃卡作宣傳。

這款閃卡設計簡單，以鮮艷顏色作背景，配以搶眼的字體，令到候選人的姓名及相片都相當突出。

▲ （吳秋北Facebook）

首個出閃卡的是工聯會吳秋北。他推出3款「秋北卡」，但姿勢一樣，只有背景及字體顏色有分別。他又形容，今次是活潑宣傳，更自言不及時下男神們帥，但就在帖文中標籤為「工聯男神」。

▲ （鄧家彪Facebook）

吳秋北的黨友、工聯會鄧家彪也上載了3款「彪仔卡」，不過他只是其中一張的主角，其餘兩張是今屆退下火綫的榮譽會長黃國健，以及顧問陳婉嫻。

▲ （陳祖恒Facebook）

除了工聯會出閃卡，紡織及製衣界的參選人陳祖恒也推出，兩張不同造型的男神卡，更在社交網站上指「男神又點少得我」，更以「政壇男團有得諗」作標籤。陳祖恒的對手是有「政界方中信」之稱的自由黨鍾國斌。

另外，吳秋北已報名參選港島東，對手還有新民黨廖添誠、民建聯梁熙及潘焯鴻。鄧家彪則報名九龍東，同區有民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、胡健華及李嘉欣。

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